自民黨獻金醜聞 日相岸田辭派閥會長 專家：政權動搖

日本首相岸田文雄。(美聯社)

日本 首相岸田文雄7日宣布辭去自民黨內岸田派派閥會長。自民黨派閥近日爆發政治獻金醜聞，對支持率跌跌不休的岸田政府造成又一打擊，分析師認為，雖在野黨無法對自民黨造成立即威脅，但岸田的首相位子岌岌可危。

日本共同社7日報導，自民黨黨內5個派閥日前發生刊載政治獻金收支時低報募款餐會收入的問題，其中包括岸田派，外界質疑部分議員涉嫌收取政治回扣。

岸田派是自民黨第4大派閥，岸田表示，他將帶頭履行自民黨的政治責任，致力挽回人民的信任，並將辭去會長一職。岸田身邊的人士表示，岸田派會長將暫時出缺。

自民黨最大派閥是安倍 派，會長原為前首相安倍晉三，如今是眾議員鹽谷立。據報導，安倍派疑私下聚集超過1億日圓（約68萬美元）資金。

自民黨擁有超過370名議員，其中約80%有所隸屬派閥，派閥通常會提供資金支持成員，並推舉他們進入內閣。然而，派閥與議員之間確切如何轉移資金，以及資金用途為何，並沒有詳細追蹤機制，外界也因此質疑不少議員恐私下收取政治獻金。

路透7日引述日媒報導，東京地方檢察廳特別搜查本部下周將針對沒有出現在正式紀錄上的逾1億日圓募款所得，針對岸田內閣閣員在內的自民黨議員展開調查。岸田6日已下令黨內各派閥暫停舉辦募款餐會。

近來民調顯示，岸田政府的支持率已跌破30%，部分原因是物價上漲及即將增稅。

自民黨將在明年九月舉行黨魁選舉，眾院 最晚2025年10月必須改選。東京上智大學專攻日本政治的教授中野晃一指出，這次政治獻金醜聞重大，且迄今未止血，岸田恐怕撐不了那麼久。