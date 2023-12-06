我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學爆槍擊 警：嫌犯已身亡 數人受害

4種家用品 勿用洗碗精清潔

萬事達卡擬推刷臉支付 明年起在亞洲這幾國試點

編譯洪啟原／綜合外電
萬事達卡和恩益禧計劃明年起在亞洲推出商店刷臉結帳系統（刷臉），試點國家包括新加坡、印尼、泰國、澳洲以及日本。(擷取自Nikkei Asia)
萬事達卡和恩益禧計劃明年起在亞洲推出商店刷臉結帳系統（刷臉），試點國家包括新加坡、印尼、泰國、澳洲以及日本。(擷取自Nikkei Asia)

支付巨頭萬事達卡（Mastercard）和日本科技集團恩益禧（NEC）合作，計劃推出採用人臉辨識的商店結帳系統（俗稱刷臉支付），預計明年起在新加坡、印尼及其他潛在亞太市場推動試驗計畫。

日經新聞報導，萬事達卡和NEC均認為，亞洲是採用這個新支付方式的第一個目的地，之後才輪到歐美市場。萬事達卡主管指出，亞洲樂於接受新技術，萬事達卡在亞洲的非接觸式交易占比超過80%，包括使用信用卡和智慧手機支付。

萬事達卡亞太市場網路與智慧解決方案高級副總裁拉瑪納坦說，該公司正與零售業者合作，並「尋求在明年推動一些試驗計畫」，「身為常駐亞洲和關心亞洲市場的人，我的確認為亞洲消費者一直站在測試新技術的最前線。我們相信亞洲已準備好要體驗人臉辨識結帳。」

拉瑪納坦也說，除了新加坡和印尼，萬事達卡也預計在泰國、澳洲及日本等亞洲主要市場，試驗這個系統。

採用NEC研發的人臉辨識系統，將使這項新服務成為可行的支付方式。透過深度學習技術，這個系統可根據不同的臉部方向、鏡頭像素及距離進行調整。

NEC數位金融發展部主管行武哲矢表示，恩益禧正尋求擴大在金融服務領域的技術應用。在日本，通常是申請網銀和支付服務帳戶時，才會用這個系統驗證身分。他說：「我們希望在整個東南亞試驗並推出這項服務，包括新加坡和印尼在內，並將專業知識帶來日本。」

萬事達卡 日本 新加坡

上一則

疫後瘋旅遊 國際航協估2024航空客運創47億人次新高

延伸閱讀

印尼梅拉比火山噴發 增至23死

印尼梅拉比火山噴發 增至23死
AI人才看這邊 新加坡要找1.5萬人

AI人才看這邊 新加坡要找1.5萬人
黃仁勳：華為是非常強大的AI對手 Nvidia也考慮投資新加坡

黃仁勳：華為是非常強大的AI對手 Nvidia也考慮投資新加坡
名人假期日本經典8天遊 月底前報名$500優惠

名人假期日本經典8天遊 月底前報名$500優惠

熱門新聞

(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01

超人氣

更多 >
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」