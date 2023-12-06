萬事達卡擬推刷臉支付 明年起在亞洲這幾國試點

萬事達卡和恩益禧計劃明年起在亞洲推出商店刷臉結帳系統（刷臉），試點國家包括新加坡、印尼、泰國、澳洲以及日本。(擷取自Nikkei Asia)

支付巨頭萬事達卡 （Mastercard）和日本 科技集團恩益禧（NEC）合作，計劃推出採用人臉辨識的商店結帳系統（俗稱刷臉支付），預計明年起在新加坡 、印尼及其他潛在亞太市場推動試驗計畫。

日經新聞報導，萬事達卡和NEC均認為，亞洲是採用這個新支付方式的第一個目的地，之後才輪到歐美市場。萬事達卡主管指出，亞洲樂於接受新技術，萬事達卡在亞洲的非接觸式交易占比超過80%，包括使用信用卡和智慧手機支付。

萬事達卡亞太市場網路與智慧解決方案高級副總裁拉瑪納坦說，該公司正與零售業者合作，並「尋求在明年推動一些試驗計畫」，「身為常駐亞洲和關心亞洲市場的人，我的確認為亞洲消費者一直站在測試新技術的最前線。我們相信亞洲已準備好要體驗人臉辨識結帳。」

拉瑪納坦也說，除了新加坡和印尼，萬事達卡也預計在泰國、澳洲及日本等亞洲主要市場，試驗這個系統。

採用NEC研發的人臉辨識系統，將使這項新服務成為可行的支付方式。透過深度學習技術，這個系統可根據不同的臉部方向、鏡頭像素及距離進行調整。

NEC數位金融發展部主管行武哲矢表示，恩益禧正尋求擴大在金融服務領域的技術應用。在日本，通常是申請網銀和支付服務帳戶時，才會用這個系統驗證身分。他說：「我們希望在整個東南亞試驗並推出這項服務，包括新加坡和印尼在內，並將專業知識帶來日本。」