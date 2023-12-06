亞馬遜用了「我的名字」 巴西官員要貝佐斯付錢

巴西亞馬遜州州長利瑪認為，貝佐斯（圖）應該為使用亞馬遜雨林替他創立的電商公司命名而付費。 美聯社

巴西亞馬遜 州（Amazonas）州長利瑪（Wilson Lima）表示，亞馬遜（Amazon.com）創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）應該為使用這片雨林替他的電商公司取名而付授權費。

Business Insider報導，利瑪向當地報紙環球報（O Globo）表示：「亞馬遜使用了亞馬遜州的名字、使用了亞馬遜雨林的名字。但我們從這當中得到了多少？我們很想要知道。」

利瑪表示，他有意在杜拜正在舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，提出這項議題。

他也在他的Instagram上放了一段影片，並用亞馬遜雨林的角度向貝佐斯喊話，他說：「你運送了數百萬件的產品，並擁有世界最大的物流園區。那我呢？我為整個地球潔淨了空氣，並擁有世界最大的生物多樣性和雨林。」

「如果你的公司是全世界最具價值的，那我會說我是無價的。你用了我的名字，但我從未從中獲得任何東西，我希望邀請你來這裡多了解這一點。」

據彭博億萬富豪指數，貝佐斯的身家淨值今年從640億躍增至1,710億美元，成為全球第二大富豪。他創立的亞馬遜公司市值為1.5兆美元。

貝佐斯2020年貢獻100億美元到他的貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund），以打擊氣候變遷。該基金今年6月和好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐合作，發起一項2億美元的保護亞馬遜雨林倡議。