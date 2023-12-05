以色列攻勢擴及加薩南部 指揮官：地面戰最激烈一天

以色列與哈瑪斯衝突持續，救難人員5日從加薩走廊一處廢墟中抬出傷患。（安納杜魯新聞社）

以色列 軍隊今天與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯 」（Hamas）在加薩 走廊南部激戰，指揮官芬克爾曼（Yaron Finkelman）形容是10月底展開地面行動以來最激烈一天。

法新社報導，以色列先前空中和地面攻勢導致加薩走廊（Gaza Strip）北部數以十萬計居民流離失所且多數地區化為廢墟，如今擴大攻勢，出動戰車和軍隊到南部，包括第2大城甘尤尼斯（Khan Yunis）。

以方表示，目標是摧毀哈瑪斯，並解救在10月7日哈瑪斯跨境攻擊時擄走的人質。

以色列國防軍（IDF）南方司令部指揮官芬克爾曼說，「我們在（加薩北部）賈巴利亞（Jabalia）和西傑亞（Shejaiya）中心地帶，如今也來到甘尤尼斯市中心」，並形容這是10月底「展開地面行動以來最激烈一天」。

目擊者告訴法新社，甘尤尼斯附近出現以色列戰車、裝甲運兵車及推土機，迫使早已流離失所的民眾再度打包逃離戰火。

哈瑪斯治下的加薩衛生部說，一所學校遭遇攻擊造成25人喪生，許多顛沛流離的民眾躲在這裡避難。

救護車和卡車等車輛將渾身是血與塵土的傷者送到甘尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital），包括孩童。

居民沙洛（Mohammed Salou）告訴法新社：「我親戚打電話把我叫來，因為我姊妹的遺體躺在校園。」

根據以方說法，哈瑪斯多名領袖仍在逃，138名人質仍在武裝分子手中，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，軍事壓力逐漸對哈瑪斯造成重大損害，且有助促使哈瑪斯釋放俘虜。

美聯社報導，以色列總內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，在與哈瑪斯的戰爭結束後，以軍將必須無限期掌握對加薩走廊的安全控制權。