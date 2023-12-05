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金正恩「拭淚」籲女性多生育 首次提及北韓少子化議題

中央社首爾5日專電
北韓領導人金正恩出席活動時首次提及低出生率議題，公開鼓勵生育，並一度拭淚。(擷自YouTube)
北韓領導人金正恩出席活動時首次提及低出生率議題，公開鼓勵生育，並一度拭淚。(擷自YouTube)

南韓統一部官員表示，北韓領導人金正恩日前出席活動時首次提及低出生率議題，公開鼓勵生育並一度拭淚，推測北韓可能也正為少子化趨勢困擾。

南韓統一部官員今天向媒體表示，金正恩4日出席全國母親大會時發表演說，首次提及「低出生率」問題，雖然該活動過去皆鼓勵女性多生小孩，但這是金正恩首次在活動上發表演說並提及相關議題，意義更為重大。

北韓全國母親大會這是第5次舉辦，1961年舉辦第一屆大會時，時任領導人金日成曾發表談話，但第2、3屆皆缺席，2012年舉行第4次大會時金正恩僅出席合影，這次時隔11年舉行第5屆大會，金正恩發表開幕及閉幕演說，重視程度可見一斑。

影片來源：YouTube New York Post

南韓官員指出，金正恩在演說強調獎勵生育對解決非社會主義問題的重要性，可能是為防止年輕世代對政府理念認同感降低，以利維持現行體制。也有分析認為，特別強調母親與女性角色的作法，可能是為金正恩愛女金朱愛（音譯）繼承大權鋪路。

不過，官員也表示，以單一活動判斷為時過早，當局將持續關注相關動態。

據聯合國2022年世界人口展望報告，北韓2023年育齡女性總和生育率預估為1.79，低於維持現有人口所需的2.1。

金正恩出席北韓全國母親大會。(路透)
金正恩出席北韓全國母親大會。(路透)

金正恩 北韓 南韓

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