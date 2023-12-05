英國執政黨選情告急 宣布限制移民措施圖翻轉選戰

英國首相蘇納克。(路透)

選情告急的英國保守黨政府今天公布一系列措施，目的是要打擊人數創新高的移民 ，這個議題預料會是明年大選的關鍵戰場。

法新社報導，英國宣布將提高技術工人簽證 的最低工資門檻，並阻止海外護理及社會照護人員將家屬帶入英國。

首相蘇納克（Rishi Sunak）辦公室宣稱這些提案是「有史以來對合法移民最嚴厲的打擊」，但批評人士說，這將損害面臨人員短缺的國民保健署（NHS）。

移民將成為最遲必須在2025年1月舉行的全國選舉的關鍵議題，目前選情對主要反對黨工黨（Labour）有利。

蘇納克承諾減少新移民，上月公布的統計數據顯示2022年英國淨移民人數創新高以來，蘇納克持續面臨壓力。

英國國家統計局（ONS）表示，去年抵達英國的人數比離開英國的人數多了74萬5000人。

內政大臣柯維立（James Cleverly）表示，他的計畫將導致未來幾年英國移民數年減30萬人。

柯維立提出將於明年初生效的提案時告訴議會：「夠了。」

柯維立表示，想獲得英國簽證的外國工人收入必須從2萬6200英鎊（約3萬3070美元）增加到3萬8700英鎊（約4萬8847美元），與全職工資中位數一致。