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COP28提逐步減用化石燃料 沙烏地阿拉伯堅決抗拒

中央社杜拜5日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲親王堅決拒絕在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）同意逐步減用化石燃料。（美聯社）
沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲親王堅決拒絕在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）同意逐步減用化石燃料。（美聯社）

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲親王堅決拒絕在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）同意逐步減用化石燃料。這勢必將讓會議面臨艱難的談判工作。

法新社報導，現正在阿拉伯聯合大公國大城杜拜召開的COP28定於12日閉幕，在今年是有紀錄以來最熱一年的背景下，約200個與會國家必須就氣候行動做出一致決定。而先前公布的首版協議草案，包含努力「逐步減少/淘汰」化石燃料的內容。

但阿布都阿濟茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）昨天在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時，被問到沙烏地是否樂見COP28協議加入這段內容，他回答：「絕對不。」沙烏地是世界最大石油出口國。

阿布都阿濟茲親王還抨擊這類主張的虛偽性。他說：「那些真的相信可以逐步淘汰和逐步減少碳氫化合物（燃料）的國家，你們應該站出來提出一份如何（達成的）計畫，從明年1月1日開始（實施）。」

「我向所有那些...公開出面說我們必須（逐步減少化石燃料）的人提出挑戰，我會把他們的姓名和電話告訴你們，（你們）打電話問他們要如何辦到。」

「如果他們認為這關乎最高道德立場，那非常棒。讓他們自己去做，我們來看看他們能做到多少。」

聯合國（UN）今天則釋出最新第2版本的COP28協議草案，當中將有關化石燃料的所有3種選項列出，從逐步淘汰到完全不提，為會議接下來的纏鬥攤牌搭好舞台。

第一個選項是立場最強硬的「有序且應當地逐步淘汰化石燃料」。第二個是要求加快行動讓缺乏工具捕捉和儲存碳排放的化石燃料計畫逐步淘汰，以及「迅速」減用化石燃料以便最晚在2050年讓全球能源生產達到碳中和。

第三個選項則是協議內文完全沒有相關文字。這是沙烏地阿拉伯和中國支持的立場。

沙烏地阿拉伯 聯合國 石油

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