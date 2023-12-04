巨額預算缺口…加拿大CBC宣布大幅裁員、削減節目

加拿大廣播公司（CBC）宣布將大幅裁員並削減節目。（美聯社）

臨近年末，作為加拿大 國家公共廣播機構的加拿大廣播公司（CBC）12月4日宣布將大幅裁員 並削減節目，以應對新財政年度的巨額預算 缺口。

CBC計畫裁撤約600個工會和非工會職位，另外還將裁掉200個現已空缺的職位。其英語和法語部門將各裁減約250個職位，其餘被裁職位將來自技術與基礎設施部門和其他部門。部分職位將立即裁減，大部分裁員將在未來12個月內生效。

CBC還將削減下一財年節目預算，其中包括約4000萬加元的獨立製作傭金和節目採購經費。這意味著新電視劇、數字原創劇以及現有節目的集數等均將減少。今年稍早時，CBC已開始針對差旅、讚助、營銷等開支實施逾2500萬加元的成本削減。

CBC預測，其2024年4月初至2025年3月末的新財年將有約1.25億加元的預算缺口，而這源於「製作成本上升、電視廣告收入下降以及來自數字巨頭的激烈競爭」等媒體行業面對的相同結構性因素。另外，來自國會的資金支持預計也將繼續減少。

CBC總裁兼首席執行官凱瑟琳·泰特表示，CBC未能幸免於加拿大媒體業面臨的劇變，且已不再具備在不裁員的情況下應對嚴重結構性下滑的靈活性。

CBC成立於1936年，初期僅製作廣播節目，1952年起播出電視節目，後逐步發展成為業務涵蓋廣播、電視和數字服務的多平台公共服務媒體公司。截至今年3月底，CBC擁有約6500名正式員工、約2000名臨時工以及約760名合同工。

今年以來，加拿大多家主流媒體機構陸續宣布裁員。如，《國家郵報》所屬的郵報傳媒集團在1月份解雇約11%的編輯人員；擁有加拿大電視台（CTV）、彭博商業新聞台（BNN）等媒體的貝爾傳媒集團6月宣布將裁員6%，並關閉或出售旗下9個電台；NordStar集團9月宣布，旗下報業將裁員逾600人，裁員比率約達60%。

加政府推出的《在線新聞法》於今年6月完成立法程序，並將於12月19日正式生效。該法要求包括提供搜索引擎和社交媒體服務在內的數字平台，尤其是互聯網巨頭為使用新聞內容向加拿大新聞媒體付費。11月底，谷歌公司與加政府達成協議，同意為使用新聞內容向加拿大媒體每年支付1億加元。但Meta抵制該法，並自7月以來在旗下平台臉書（Facebook）和Instagram上屏蔽了加拿大的新聞內容。