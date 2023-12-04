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華爾街日報：以色列擬水淹加薩地道 逼出哈瑪斯

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
圖為一名以色列士兵4日向一輛戰車打手勢。（路透）
圖為一名以色列士兵4日向一輛戰車打手勢。（路透）

「華爾街日報」今天引述美國官員說法報導，以色列組裝大型幫浦系統，可能要引水淹沒巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」在加薩的地道，逼出武裝分子；但此舉可能汙染當地淡水供應。

報導提到，以色列軍方上月中旬在加薩（Gaza）北部的夏提（al-Shati）難民營以北約1.6公里處完成設置至少5套幫浦，估計每小時可從地中海抽取數以千計立方公尺的水，並在數週內淹沒地道。

以色列迄今在加薩地區發現約800條地道，但認為實際規模應該更大。

哈瑪斯（Hamas）手上還扣有一部分以色列人質，目前不清楚以色列是否考慮在所有人質獲釋後才動用幫浦。哈瑪斯曾說，他們把俘虜藏在「安全地方和地道裡」。

路透無法確認這則報導的細節。

一名美國官員被問到報導內容時說，以色列有理由破壞地道的運作，也正探索各種可行方式。

以色列國防部對此尚未置評。

「華爾街日報」報導，以色列國防軍（IDF）官員不願就水淹地道的計畫置評，但說：「以色列國防軍正運用不同的軍事和技術工具，致力以各種方式瓦解哈瑪斯執行恐怖行動的能力。」

報導提到，以色列最早是在上月通知美國有此選項，但官員們並不知道以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府將計畫付諸實行的可能性有多大。

報導引述官員說法表示，以色列尚未做出行動的最後決定，但也沒有排除。

研究中東戰爭對環境影響的荷蘭和平組織PAX成員茨維寧伯格（Wim Zwijnenburg）說，假設已有約1/3地道網絡損壞，以色列還須抽取100萬立方公尺左右的海水才能癱瘓剩餘地道。

茨維寧伯格說，加薩居民從地下抽水飲用或做其他用途，但由於海平面上升，地下水開始鹽化，需要大量能源供淨化廠運作。

他在電子郵件中說，水淹地道可能會影響加薩早已遭汙染的土地，儲存在地道內的危險物質也可能滲入地下。

以色列 加薩 哈瑪斯

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