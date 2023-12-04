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太空競賽加劇 南韓試射固體燃料火箭

中央社首爾4日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。 (美聯社)
北韓領導人金正恩。 (美聯社)

隨著朝鮮半島太空競賽日益激烈，南韓國防部今天表示，南韓在濟州島附近海域上空成功試射一枚固體燃料太空火箭。

路透報導，這是繼去年3月和12月之後，韓國第3次進行這類測試。

韓國國防部在聲明稿中說，這次太空火箭的發射技術由國防科學研究所（Agency for Defense Development）研發，發射的太空火箭和衛星則由韓國的韓華系統（Hanwha Systems）生產製造。

南韓國防部表示，這次的發射創下了一項里程碑。平壤近來發射一枚軍事間諜衛星，美國及其盟友都已譴責北韓使用違反聯合國安全決議的飛彈技術。

南韓國防部指出，這次成功發射將加速發展韓國的情報、監控和偵察能力。

在韓國今天試射太空火箭之前，SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭1日才在加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射，並運載南韓首枚偵察衛星進入軌道。

根據北韓國營媒體，平壤上月發射軍事偵察衛星，領導人金正恩接收到了衛星影像，看到了白宮、五角大廈，以及在維吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地的美國航空母艦。

運行的偵察衛星將賦予北韓首次遠端監控美國、南韓和日本軍隊動態的能力。而南韓自行發射偵察衛星將能降低對美國情報系統的依賴。

然而，平壤當局迄今未發布任何拍攝到的衛星畫面，引發分析家和外國政府對這枚新衛星能力的討論。面對外界抨擊，北韓則辯解主張，發射衛星為其主權權利的一部分。

南韓 太空 北韓

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