以色列參謀總長：已在加薩南部展開行動 兵力部署不輸北部

以色列軍方3日向加薩南部開火，火光畫過天空。（路透）

以色列 國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）3日表示，以軍2日已開始在加薩 地帶南部展開作戰行動，同時「將繼續確保在加薩地帶北部取得的成果」。

根據以軍3日發表的聲明，哈勒維當天視察在加薩地帶的作戰部隊時說，以軍過去兩日在加薩地帶北部的行動中打死多名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈瑪斯 ）指揮官，2日晨已開始在加薩地帶南部展開「同樣的行動」。以軍在加薩地帶南部的兵力部署、戰鬥力和作戰結果相比加薩地帶北部都不會「遜色」。

以軍發言人哈加里（ Daniel Hagari）3日晚在新聞發布會上表示，以軍正將地面攻勢擴大到「加薩地帶所有地區」。

以軍3日發表的另一份聲明說，本輪以哈衝突爆發以來，以軍在地面部隊協作下實施約1萬次空襲，摧毀了哈瑪斯的基礎設施、指揮中心、地下隧道和武器庫等。