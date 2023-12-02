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COP28直擊／峰會倡核能 專家：新總統召開能源國是會議

特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）進入第三天。特派記者林奐成／攝影
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）進入第三天。特派記者林奐成／攝影

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）第三天，全球22國共同簽署倡議，承諾要在2050年之前，將核能發電提升3倍，以達成淨零碳排目標，震撼國際社會。

簽署協議的大國包括美國、加拿大、日本、法國、英國及主辦國阿拉伯聯合大公國。根據協議，核能增長3倍的目標，是以2020年全球核能裝置容量375 GW作為基準。對此，正在杜拜參加峰會的台灣專家，各有不同看法。

參加本屆峰會的台北市前環保局長劉銘龍指出，民進黨政府訂下非核家園政策時，並未考量到氣候變遷和2050淨零目標，所以造成今天狀況。他建議：「明年不管是哪一黨候選人當選總統，都應該召開全國的能源國是會議，對於國家淨零的推動，以及核能在未來能源的占比，必須有深入討論，也就是核能的氣候對話，才能解決問題」。

劉銘龍直言，核能已成為「國家揮之不去的幽靈」，唯有透過討論氣候變遷議題，很多事情才會越來越清楚，而美國氣候特使凱瑞也說，核能不牽涉到「意識形態」，在所有替代能源的選擇上，核能就是一個必要的選項。

劉銘龍說，英國之前提出能源戰略，承諾要在2050年前，部署24 GW的核能，占總電力來源的25%，「它為了確保能源的安全和自主，必須要去建設核能，所以去投資小型核能和先進型的核電廠」。

「這是史上第一次，對於核能有這麼巨大的呼籲，其中有些國家的核能政策有翻轉，像是比利時原本有廢核時程，但他們仍參與倡議」，台灣環境規畫協會理事長趙家緯表示，雖然22國提出這個倡議，仍需評估目標是否具有可行性。

趙家緯認為，國際能源署的報告，「其實誇大了核能在淨零目標中的腳色」。日前有超過100國提出，2030年再生能源要增加3倍的協議，已證明具有技術可行性，但核能若要達到同樣目標，顯有難度；依據OECD核能署分析，就算考慮當前機組延役及興建中核電，2050年時全球核電機組裝置量，僅能達到479 GW，僅為目標的40%，「另外60%能否補上，看不出技術可行性」。

他說，電力系統去碳化中，較具爭議性的議題就是核能。國際能源署分析，若先進經濟體沒有核電機組延役或興建新機組、且開發中經濟體建置速度延緩，導致全球2050年的核能發電占比降至5%以下，仍可藉由提升風力與光電的裝置量10%，同樣達成2040年電力系統去碳化。

趙家緯強調，全球協議要增加的核能，仍是屬於傳統「核分裂」的發電形式，並未考量核融合。他認為，這份協議不會改變台灣自身面臨的情況，台灣發展核能，仍有地質安全的考量，「不會因為有這個協議，台灣的核四蓋得比較快，或是不用考量到核廢料問題」。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）進入第三天。特派記者林奐成...
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）進入第三天。特派記者林奐成／攝影

氣候變遷 國是會議 投資

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