我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

民調：中國若侵台 72%美國人支持正式承認台灣

與北韓較勁 南韓首顆偵察衛星在美升空

中央社／洛杉磯1日報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭1日在加州范登堡太空基地升空，將南韓首顆偵察衛星送入軌道。北韓上個月剛發射自家軍事偵察衛星。

路透報導，南韓國防部說衛星已送入軌道，在范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射約一個小時後「成功與海外地面站建立聯繫」。

SpaceX在火箭於美西時間上午10時19分升空幾分鐘後結束任務直播，然後回收核心階段推進器，沒有展示南韓衛星部署畫面。

韓聯社引述南韓國防部說法報導，衛星在發射約4分鐘後進入軌道，美西時間上午11時37分成功與地面站聯繫，意味著運作正常。

南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（歐新社...
南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（歐新社）

南韓今年5月首度利用自主研製運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）將實用級衛星送入軌道，但也已和SpaceX簽約，預定在2025年前一共發射5顆偵察衛星，以期早日達成全天候觀測朝鮮半島目標。法新社也提到，南韓計畫接下來將在2025年底前再射4顆偵察衛星，以強化對北韓的偵察能力。

南韓國防部在聲明中說，「在這顆軍事衛星成功發射下，我軍獲得了獨立的情報、監視和偵察能力」，並說南韓軍方也在發展微型衛星系統計畫，用於快速監測和早期預警。

南韓國防部還說將最大限度地發揮獨立監視和偵察資產能力，以便在與北韓競爭中取得壓倒性優勢。

這顆於今天發射的衛星是光電和紅外線裝置，而接下來的4顆衛星預定以合成孔徑雷達（SAR）為主，可以「透視」雲層和在夜間施測。

南韓向來仰賴美國盟友提供衛星情報，但如今計畫發射一系列偵察和軍事通訊衛星，作為進軍太空的一環。

北韓今年稍早兩度嘗試發射均以火箭墜毀告終後，11月利用自家「千里馬1號」（Chollima-1）火箭將「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星送入軌道。

平壤當局尚未發布任何來自這顆衛星的影像，分析人士認為其完整功能不明。

北韓官方媒體則說衛星已拍到各種「目標區域」，包括美國白宮和五角大廈，以及南韓、關島和夏威夷的美國軍事基地，還有南韓首都首爾等城市。

南韓 北韓 太空

上一則

以哈休戰結束 加薩新增178人死亡

延伸閱讀

南韓11月出口高於預期 晶片出口16個月來首見成長

南韓11月出口高於預期 晶片出口16個月來首見成長
金與正批美雙面人：絕不跟白宮談主權

金與正批美雙面人：絕不跟白宮談主權
北韓再控美軍偵察機入侵經濟區 戰機緊急升空應對

北韓再控美軍偵察機入侵經濟區 戰機緊急升空應對
兩韓緊張 北韓軍帶槍站崗 打破板門店非武裝共識

兩韓緊張 北韓軍帶槍站崗 打破板門店非武裝共識

熱門新聞

前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00

超人氣

更多 >
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險