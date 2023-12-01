季辛吉支持智利獨裁者皮諾契特 拉丁美洲冷視死訊

美國前國務卿季辛吉。（路透）

美國重量級前國務卿季辛吉 辭世後，拉丁美洲反應異常冷淡。季辛吉曾支持區域多個威權政府，包括智利獨裁統治者皮諾契特，智利駐美國大使評論他的死訊時甚至以「道德卑鄙」形容他。

法新社報導，季辛吉（Henry Kissinger）11月29日逝世，享嵩壽100歲。智利駐美國大使巴爾德斯（Juan Gabriel Valdes）在社群媒體X發文，以尖酸刻薄文字形容：「一名擁有歷史性卓越才智、卻從來無法掩蓋其道德卑鄙性的男子死亡。」

季辛吉許可1973年智利政變，造成民選社會主義總統阿言德（Salvador Allende）被推翻、皮諾契特（Augusto Pinochet）將軍的右翼獨裁政權建立。

智利總統波里奇（Gabriel Boric）默默在X轉貼巴爾德斯的發文，智利外交部長則完全未對季辛吉去世發表評論。

季辛吉曾主導第二次世界大戰後的美國外交政策，並常被視為「現實政治」（realpolitik）的代表人物，這種外交是以赤裸裸的權力及一國自身利益為考量。

季辛吉曾在2位美國總統尼克森（Richard Nixon，任期由1969至1974年）和福特（Gerald Ford，任期由1974至1977年）任內先後擔任美國國家安全顧問及國務卿，他在美國和中國建立關係上扮演舉足輕重角色，也是造成美國在越南 戰爭擴大至柬埔寨和寮國的主要人物。

不僅如此，季辛吉還許可智利的皮諾契特發動軍事政變推翻總統阿言德；在美國政府對拉丁美洲一些其他威權政權的支持上，包括在巴西和尼加拉瓜，季辛吉也扮演關鍵角色。

曾任華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）主席的美國喬治城大學（Georgetown University）教授希福特（Michael Shifter）指出：「對季辛吉而言，拉丁美洲是全球地緣戰略棋盤上的一枚棋子，而他的唯一優先考量是對抗共產主義，其他一切幾乎都不重要。在這種情況下，他並不在乎拉丁美洲軍政府統治下的人權侵犯。」

季辛吉在美國暗中顛覆智利阿言德政府上扮演顯著角色，先使其垮台，再支持皮諾契特的獨裁統治，皮諾契特從1973年掌權至1990年。

1970年阿言德當選智利總統前，季辛吉曾表示：「我不懂為何我們有必要袖手旁觀一個國家因為國民的不負責任而走上共產主義道路。這些議題太重要了，不能任由智利選民自己做出決定。」

季辛吉這番話，是對當時美國政府負責批准秘密行動（covert operation）的組織「40委員會」（40 Committee）所說，這個組織由數個機關參與組成。

根據解密的美國中央情報局（CIA）檔案，阿言德在1970年的總統大選勝出後，季辛吉負責監督美方要讓阿言德無法順利就任的破壞行動，例如試圖綁架智利陸軍總司令施奈德（Rene Schneider）未遂而將其殺害。在阿言德終究上台後，季辛吉也拒絕與智利新政府合作，還繼續採取暗中行動要破壞智利經濟。

阿言德1973年9月11日遭軍事政變推翻後，季辛吉堅定支持殘暴的皮諾契特政權。他曾在1976年對皮諾契特說：「你是世界各地所有左翼團體的受害者，你最大的罪是推翻一個步上共產主義道路的政府。」

智利在皮諾契特統治期間，約有3200人死亡或下落不明。