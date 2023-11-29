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季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

美中建交關鍵人物 前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

編譯潘勛／綜合29日電
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

在尼克森、福特兩位總統治下，對美中外交政策、全球政治及商業發揮無與倫比力量的前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲；季辛吉死訊經由他的顧問機構發布，並未明言其死因。

華盛頓郵報報導，季辛吉擁有學者、元老政治家及名流外交官等身分；卸任國務卿後擔任顧問及作家，所提出的意見對全球政治及商業影響極大。

➤➤➤美中建交關鍵人物 前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

季辛吉是美國史上唯一身兼白宮國安顧問及國務卿的人，對美國外交政策控制力之大，除總統以外，無人能與其比肩。

季辛吉與越南政治人物黎德壽(原名潘廷啟)秘密協商，後來1973年締結巴黎協定，終結美軍越南參戰，而同獲諾貝爾和平獎。1973年中東戰爭後，季辛吉從事著名的「穿梭外交」，幫助以色列與其阿拉伯鄰國穩定關係。

尼克森歷史性出訪中國，季辛吉扮演籌畫人，對蘇俄採關係緩合，他是理論大師，對政策劇烈轉變，改變世界大局，居功甚偉。

季辛吉有德國血流、急智、貓頭鷹般的外表，熱衷於跟好萊塢打交道，跟電影明星約會，全球立刻認識到他，讓他與大多數更早之前低調的多位國務卿，呈鮮明對比。他毫不畏懼追求知名度，他既是小報追蹤的明星，又是重磅季刊文章的作者，有關地緣戰略的思想一再被咀嚼。

季辛吉出任國務卿時，蓋洛普民調發現他是全美最受愛戴人物。

但他也成為批評者毫不留情的靶子，說他毫無原則，不講道德。他害怕敵對者示威，因此沒前往挪威首都奧斯陸接受諾貝爾獎，而黎德壽乾脆拒領；往後年間，對他的敵意只增不減。

國務卿 康乃狄克州 季辛吉

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