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魯拉：巴西將成為「綠色能源的沙烏地阿拉伯」

中央社聖保羅29日專電
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riad）表示，10年後巴西將被稱為「綠色能源和可再生能源的沙烏地阿拉伯」。（Getty Images）
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riad）表示，10年後巴西將被稱為「綠色能源和可再生能源的沙烏地阿拉伯」。（Getty Images）

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riad）表示，10年後巴西將被稱為「綠色能源和可再生能源的沙烏地阿拉伯」。

在參加在阿拉伯聯合大公國舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）之前，魯拉訪問了沙烏地阿拉伯和卡達，主要目的是加強巴西與中東的經濟合作。

沙烏地阿拉伯是中東最大經濟體，也是世界最富有國家之一，其財富主要建立在石油出口上。但近年來該國一直在努力實現經濟多元化，並致力於與其他能源進行長期交易。

此外，擔任總理的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）正在推動該國的社會改革，對商業和國際關係更加開放。

魯拉今天在雙邊企業論壇發言指出，巴西希望到2030年在亞馬遜地區實現森林零砍伐，然後盡一切努力使巴西成為世界替代能源主要生產國和「綠色能源的沙烏地阿拉伯」。

此外，根據巴西前外交部長、現任總統府特別顧問阿摩林（Celso Amorim）說，昨天魯拉與沙爾曼會面談及以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）之間的衝突，但談話的主要焦點是雙邊關係。

今天魯拉在雙邊企業論壇只間接暗示這場衝突，他說「戰爭帶來的只有痛苦和死亡，摧毀人們付出巨大犧牲所建立的東西。當一個國家對外宣戰，等於承認喪失對話能力，在談判桌上花幾個小時比到處亂開槍，殺害無辜者、婦女和兒童要更明智、有效」。

魯拉向媒體表示，他已經與以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）就中東危機進行兩次交談，如果他們在COP28上會面，魯拉願意再次與尼坦雅胡對話。

巴西 沙烏地阿拉伯 以色列

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