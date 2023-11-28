加拿大首例 仇女暴行定罪恐怖主義 少年持刀殺女判無期徒刑

加拿大17歲少年出於仇女持刀殺害按摩院女員工，法官裁定屬於恐怖主義，判處無期徒刑，加拿大首例因性別暴力定罪於恐怖主義。圖為被害人阿札加。(取自YouTube)

英國衛報報導，2020年加拿大 一名17歲少年持刀殺害按摩院女員工，犯案動機出於仇恨女性，法官裁定屬於恐怖主義行動，判處無期徒刑，加拿大首例以性別暴力定罪恐怖主義。

2020年2月，凶手瑟特（Oguzhan Sert）持大砍刀，形似開山刀，殺害多倫多一家按摩院的24歲女員工阿札加（Ashley Arzaga），並造成另一名女子重傷。

2022年9月，瑟特承認犯下一級謀殺及謀殺未遂，法官阿克塔（Sukhail Akhtar）釐清案情後認為攻擊和「非自願單身」（involuntary celibates，簡稱incels）的意識型態高度關聯，後續裁定犯行屬於恐怖主義行動，並在本月作出無期徒刑判決。

「非自願單身者」清一色是異性戀男性，他們偏執認為世界對於沒有吸引力的異男不公平，貶低且怪罪女性否定其性權利，表現出仇恨女性的心理。

阿克塔拒絕接受凶嫌自稱遭到非自願單身意識型態的「洗腦」，28日向法庭表示，「凶嫌經過思考、認同理念，並且付諸行動」。此外，法官同意檢方要求，以成年人標準判刑，因為將凶嫌視為少年「不足以」充分追究其責任。

在加拿大，一級謀殺罪的成年罪犯將自動面臨無期徒刑，且25年內不得假釋。另外，無期徒刑罪犯10年後有機會申請假釋。 瑟特在謀殺未遂方面遭處3年有期徒刑。

近年，加拿大和美國出現愈來愈多仇女犯罪，而此次檢方以性別偏見暴力屬於恐怖主義起訴未成年人，創下加拿大司法史上首例無關任何宗教意識的恐怖主義判例，凸顯執法機關愈發重視因「非自願單身」引發的思想和行動。