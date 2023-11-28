以哈延長停火後 傳美國以色列情報首長會卡達首相

摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）。（Getty Images）

曾聽取簡報的消息人士指出，美國中央情報局局長伯恩斯、以色列 情報機構摩薩德局長巴尼亞今天在杜哈會見卡達首相穆罕默德，在以色列和哈瑪斯 延長停火基礎上會商下一階段作為。

路透社報導，消息人士指出，這場會晤是為了「在延長人道主義暫停協議取得進展的基礎上，就下一階段達成潛在協議展開進一步討論」。

消息人士表示，埃及官員也參與的這場會談成果目前不得而知。

卡達昨天宣布，原本當天深夜到期的加薩走廊（Gaza Strip）4天停火協議延長兩天。摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）、伯恩斯（William Burns）、穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）於今天進行會商。

卡達一直在主導巴勒斯坦 伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）和以色列的談判。哈瑪斯許多政治領袖住在卡達。

巴尼亞和伯恩斯9日也曾在卡達會見穆罕默德。

哈瑪斯戰士於停火的前4天釋放50名遭挾為人質的以色列婦女和兒童；以方則從監獄中釋放150名巴勒斯坦犯人，全為婦女和青少年。

哈瑪斯同意於延長停火兩天期間每天增加釋放10名以色列婦孺。

截至目前哈瑪斯沒有表示願意釋放遭到扣留的以色列男性或軍事人員。