澳洲安樂死合法化 新南威爾斯州即刻上路

澳洲 新南威爾斯州（New South Wales）安樂死合法化今天起上路，絕症患者能夠請求醫療協助結束生命。新州 為澳洲最後一個實施安樂死法律的州。

根據新州政府資訊，自願死亡協助法（Voluntary Assisted Dying Bill 2021）允許病人能尋求醫療協助結束自己的生命，在其選擇的時間服用導致死亡的藥物。新州政府強調，「尋求醫療協助死亡不是自殺」。

提出申請者必須為年滿18歲的澳洲公民或永久居民，在當地至少居住滿12個月，心智健全且對自願死亡協助有持久的請求。患者須經醫師判定為患有疾病末期，且遭受難以緩解的痛苦、預期6個月內死亡的患者。

患者向醫生提出請求後，必須完成評估、諮詢、書面聲明、再次請求、最終審查等11個嚴謹程序。受過相關訓練醫師才能執行。

新南威爾斯州在2022年通過自願死亡協助法，法案今天正式上路。新州為澳洲6個州中，最後一個引進該法律的州。

此前，維多利亞州為澳洲第一個引入自願死亡協助法的州，於2019年6月實施。

目前，自願死亡協助法在北領地（NT）及首都領地（ACT ）仍未合法。