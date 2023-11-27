電腦突然大響「嗶、嗶、嗶」感染病毒？遠端維修有騙局

日本佯稱電腦中毒，以收取修理費為由的「支援詐欺」詐騙案持續增加。示意圖／Ingimage

日本 佯稱電腦中毒，以收取修理費為由的「支援詐欺」詐騙案持續增加。日本警方今年上半期就接獲1214件受騙案例，而遠端操作軟體被惡意使用的案例尤其明顯。

日本讀賣新聞報導，靜岡縣1名50幾歲的女子，今年3月在家使用電腦時，電腦突然響起大聲的「嗶、嗶、嗶」警報聲，並出現「已感染病毒」的警告畫面。

在警報聲大作的同時，這名女子心想「慘了！必須趕快處理」，便打電話至畫面上顯示的「支援窗口」電話。

而電話另一頭的男性，則以不通順的日文說明「將遠端操作修理電腦，而且不收費，請放心」。

這名女子就依照指示，安裝遠端操作軟體，並告知男性帳號與密碼後，電腦畫面就自動開始移動。而那名男子多次強調「不要碰滑鼠」。

而警報聲與警告畫面不久後就消失了，但男子聲稱「要收取修理費」，持續遠端操作電腦，並透過登錄了女子信用卡的購物網站，購買了相當約2萬日圓（約135美元）的電子貨幣 。

女子察覺有異後掛斷電話，並找警方諮詢。儘管取消了購買電子貨幣的交易，但是她擔憂個人資料可能在電腦遠端操作期間外流。

隸屬日本經濟產業省的獨立行政法人「情報處理推進機構」指出，2015年左右首次確認這種「支援詐欺」受害案件。電腦實際上未被病毒感染，卻跳出警告視窗，引起使用者不安。

而「情報處理推進機構」2022年接獲的「支援詐欺」被害諮詢達2365件，創下歷史新高。

另外，根據警察廳的統整，日本全國今年1月至6月這種案件的受害案例達1214件，特別是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）普及的遠端操作軟體被惡意使用的狀況尤其顯著。

民眾在家遠距上班時可以藉遠端操作軟體，操控辦公室的電腦，然而詐騙集團 便謊稱「藉遠端操作修理電腦」，指示民眾安裝，並遠端操作購買電子貨幣等手法進行詐騙。

靜岡縣女子的案例中，被惡意使用的軟體是越南河內的軟體開發公司販賣的產品。

針對這起事件，這間軟體開發公司回應「若接獲詐騙受害的資訊，會隨時停止惡意使用者的使用」。

至於要如何避免成為受害者，專精網路犯罪的神戶大學資訊工程學教授森井昌克指出，若出現警告畫面不要慌張，冷靜以對，絕對不要聯絡顯示畫面上的電話號碼。

具體的因應方式就是，跳出警告畫面後關閉瀏覽器，並切斷網路連線；若已經安裝遠端操作軟體的話，立即刪除。

森井說明，「同意遠端操作電腦，就如同讓陌生人進入自宅一樣危險。有許多佯稱為政府、警察、微軟等知名企業的詐騙手法相當多，希望民眾不要受騙。」