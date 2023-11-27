組閣探索者被控詐欺辭職 荷蘭選後陷混亂

歐洲極右勢力崛起，「荷蘭版川普」威爾德斯當選總理。（美聯社）

在荷蘭極右政治人物威爾德斯（Geert Wilders）令人震驚地贏得大選後，本已困難重重的聯合政府談判今天因負責監督談判的人辭職，又陷入混亂。

據報導，威爾德斯強烈反伊斯蘭、反移民、反歐盟 ，歐洲和世界各地領袖都在密切關注威爾德斯的極右派自由黨（PVV）是否能與對他的立場持謹慎態度的夥伴組成聯合政府。

但在媒體揭露威爾德斯指派的組閣探索者（verkenner）范斯特里恩（Gom van Strien）過去在一家公司涉嫌詐欺 後，立即陷入混亂。威爾德斯任命他於各黨領袖間穿梭，以達成協議。

身為自由黨參議員 的范斯特里恩表示，圍繞這些報導的「騷亂」，以及妥善回應所需的時間，「與我做為探索者的工作不相稱」。

范斯特里恩表示：「因此，我已告訴威爾德斯和議會議長，我將立即辭去作為探索者的職務。」

范斯特里恩本應在今天稍晚開始組建聯合政府的正式工作，會見政黨高層，從威爾德斯開始。這些會議後來取消。

「商務日報」（NRC Handelsblad）昨天報導，范斯特里恩的前雇主烏得勒支控股公司（Utrecht Holdings）向警方報案，稱這名參議員和其他同事涉嫌詐欺。

范斯特里恩譴責這些指控「毫無根據」，並表示他「遵守所有法律和規範」。他一開始誓言堅持下去，但顯然壓力變得太大。