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敘利亞大馬士革國際機場恢復僅數小時 又遭以色列空襲

中央社／貝魯特26日綜合外電報導
敘利亞人權瞭望台組織26日表示，以色列當天再度向大馬士革國際機場發射飛彈，導致機場再度停擺。圖為以色列22日飛動攻擊大馬士革後，當地冒出濃煙。(新華社)
敘利亞人權瞭望台組織26日表示，以色列當天再度向大馬士革國際機場發射飛彈，導致機場再度停擺。圖為以色列22日飛動攻擊大馬士革後，當地冒出濃煙。(新華社)

戰爭觀察組織表示，大馬士革國際機場上月因以色列空襲而停擺，如今才恢復營運數小時，卻又因以色列新一波空襲以致再度無法運作；敘利亞官媒也報導了這波攻擊事件。

總部位於英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示：「今天下午，以色列戰機對大馬士革國際機場發動新一波攻擊…導致機場服務再次中斷。」

這個觀察組織說，這次攻擊目標是機場跑道，此外，大馬士革另一端的梅澤赫區（Mazzeh）一座軍用機場方向也傳來爆炸聲響。

敘利亞人權瞭望台組織稍後補充說，在針對「梅澤赫地區防空部隊基地」的攻擊中，有一名軍官和另外兩名人員受傷。

軍方消息來源透過敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）發表聲明指出，下午4時50分許（美東時間上午8時50分），「猶太復國主義敵人從被占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）方向使用飛彈空襲」。

聲明說，這波攻擊鎖定「大馬士革國際機場和市郊一些地點」為目標，導致機場服務中斷，並造成「一些財物損失」。聲明還說，敘利亞防空系統「摧毀了大多數」飛彈。

自2011年敘利亞內戰開始以來，以色列已對這個北部鄰國發動數以百計空襲，主要目標是針對獲伊朗撐腰的武裝團體和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）戰士，以及敘利亞軍事陣地。

自10月7日以哈戰爭開始以來，以色列與真主黨之間的衝突不斷加劇。真主黨是巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）的盟友。

以色列 伊朗 巴勒斯坦

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