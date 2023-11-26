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英王室記者新書爆 哈利疑曾怒嗆查理三世：不想再見孫？

編譯羅方妤／即時報導
英國哈利王子。(路透)
英國哈利王子。(路透)

英國每日郵報報導，英國王室記者、與哈利王子夫婦友好的傳記作家史柯比（Omid Scobie）新書「終局之戰：王室與君主制內部生存戰」（Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival，暫譯）預定28日上市。新書爆料，哈利王子和父王查理三世爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事時，疑似曾尖刻地對查理三世說：「您不想再見到您的孫子了嗎？」

哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）1月10日上市幾天後，英國王室便發出通知，要求哈利夫婦搬出浮若閣摩爾別墅。「終局之戰」一書的摘錄聲稱，哈利王子試圖用自己的子女亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet）作為籌碼。據稱哈利王子和查理三世爭論關於浮若閣摩爾別墅的未來時，哈利王子曾問父王：「您不想再見到您的孫子了嗎？」

然而，這本書卻又暗示哈利王子可能已準備好和王室和解。據稱哈利王子曾說：「我已經準備好要忘記。得到道歉和解釋？在這點上，誰在乎呢，對吧？」

哈利 查理三世 莉莉貝

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