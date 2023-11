英王室記者新書爆 哈利疑曾怒嗆查理三世：不想再見孫？

英國哈利王子。(路透)

英國每日郵報報導,英國王室記者、與哈利 王子夫婦友好的傳記作家史柯比(Omid Scobie)新書「終局之戰:王室與君主制內部生存戰」(Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival,暫譯)預定28日上市。新書爆料,哈利王子和父王查理三世 爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事時,疑似曾尖刻地對查理三世說:「您不想再見到您的孫子了嗎?」

哈利王子回憶錄「備胎」(Spare,暫譯)1月10日上市幾天後,英國王室便發出通知,要求哈利夫婦搬出浮若閣摩爾別墅。「終局之戰」一書的摘錄聲稱,哈利王子試圖用自己的子女亞契(Archie)和莉莉貝 (Lilibet)作為籌碼。據稱哈利王子和查理三世爭論關於浮若閣摩爾別墅的未來時,哈利王子曾問父王:「您不想再見到您的孫子了嗎?」

然而,這本書卻又暗示哈利王子可能已準備好和王室和解。據稱哈利王子曾說:「我已經準備好要忘記。得到道歉和解釋?在這點上,誰在乎呢,對吧?」