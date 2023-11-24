西班牙、比利時譴責加薩戰爭 以色列召見2國大使表達不滿

哈瑪斯(Hamas)24日釋放10月7日突襲以色列而劫持近240名人質的24人，包括13名以色列人、十名泰國人和一名菲律賓人，不包括美國籍人質。圖為一名以色列男子查閱被哈瑪斯擄獲的以色列人名牌。(美聯社)

以色列 外交部長今天召見西班牙和比利時大使，對兩國領袖有關以色列進攻巴勒斯坦加薩 地區的言論予以「嚴厲譴責」。

法新社報導，比利時總理德克魯（Alexander de Croo）今天訪問加薩和埃及間的拉法關卡（Rafah border crossing），他表示以色列的「行動需要尊重國際人道主義法」，同時也譴責在加薩走廊（Gaza Strip）的破壞行為「不可接受」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）附和德克魯的觀點，稱在巴勒斯坦領土上「肆意殺害無辜平民」的行為「完全不能接受」。

比利時與西班牙總理皆呼籲在飽受戰爭蹂躪的加薩走廊永久停火。

以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）辦公室在1份聲明中表示，他「下令召見這些國家的大使予以嚴厲譴責」，並指責2位領袖支持「恐怖主義」。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在另一份聲明中表示，他「強烈」譴責這些歐洲領袖的言論。

內唐亞胡辦公室發表的聲明指責歐洲領袖，未「將全部責任歸咎於哈瑪斯 所犯下的反人道罪行：屠殺以色列公民並利用巴勒斯坦人作為肉盾」。

據以色列官員表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於10月7日突破加薩與以色列的邊界，殺害1200人，並劫持約240名以色列和外國人質。

以色列誓言「毀滅」哈瑪斯以為回應，並發動了一場毀滅性的軍事行動。加薩的哈瑪斯政府表示，這處沿海地區已有近1萬5000人死亡。

據調解停戰協議的卡達指出，哈瑪斯今天向加薩紅十字會移交24名人質，其中包括13名以色列人、10名泰國人與1名菲律賓人。