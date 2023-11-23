南韓明年推央行數位貨幣 10萬名國民受測

南韓央行等政府機構，將在明年第4季推行央行數位貨幣的測試計畫。路透

南韓 政府23日宣布一項試行計畫，從明年第4季起，10萬名國人將能透過公共代金券（voucher）的形式，測試央行 數位貨幣（CBDC）。

南韓央行、金融服務委員會和金融監督局23日聯合發布這項試行計畫的細節，南韓央行已在10月宣布，將在現實生活中實驗CBDC。

根據該試行計畫，10萬名被選中的國民，能利用商業銀行以CBDC型式發行的存款代幣購物，類似在商店中使用代金券。特定的商業銀行將在明年約9月~10月招攬受試者，該試行計畫將延續三個月。

南韓央行說，CBDC有望大幅改善現行代金券系統所面臨的挑戰，例如高額的交易費用、緩慢的結算過程、交易後核實的侷限、及冒領疑慮。既有的代金券系統可用於領取新冠疫情 期間的特別補助、或政府發放的育兒補貼。

在此同時，南韓政府為推動CBDC的示範，將研議制定監管沙盒。金融服務委員會數位資產研究主管安炳南（音譯）說，以CBDC的形式推出代金券，對南韓的終端用戶來說並非突破性的改變，因為南韓已高度數位化，「更多是為了研發相關技術，以跟上民間部門和已開發國家」。