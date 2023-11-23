我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白合3方會談 無法達成共識各自離場

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄

南韓明年推央行數位貨幣 10萬名國民受測

編譯陳律安／綜合外電
南韓央行等政府機構，將在明年第4季推行央行數位貨幣的測試計畫。路透
南韓央行等政府機構，將在明年第4季推行央行數位貨幣的測試計畫。路透

南韓政府23日宣布一項試行計畫，從明年第4季起，10萬名國人將能透過公共代金券（voucher）的形式，測試央行數位貨幣（CBDC）。

南韓央行、金融服務委員會和金融監督局23日聯合發布這項試行計畫的細節，南韓央行已在10月宣布，將在現實生活中實驗CBDC。

根據該試行計畫，10萬名被選中的國民，能利用商業銀行以CBDC型式發行的存款代幣購物，類似在商店中使用代金券。特定的商業銀行將在明年約9月~10月招攬受試者，該試行計畫將延續三個月。

南韓央行說，CBDC有望大幅改善現行代金券系統所面臨的挑戰，例如高額的交易費用、緩慢的結算過程、交易後核實的侷限、及冒領疑慮。既有的代金券系統可用於領取新冠疫情期間的特別補助、或政府發放的育兒補貼。

在此同時，南韓政府為推動CBDC的示範，將研議制定監管沙盒。金融服務委員會數位資產研究主管安炳南（音譯）說，以CBDC的形式推出代金券，對南韓的終端用戶來說並非突破性的改變，因為南韓已高度數位化，「更多是為了研發相關技術，以跟上民間部門和已開發國家」。

南韓 央行 疫情

上一則

以色列駐聯代表安理會譴責聯合國婦女署 發言被中方打斷

下一則

哈瑪斯宣布24日起休戰 以色列收首份獲釋人質名單

延伸閱讀

BLACKPINK獲頒榮譽勳章 Jennie東張西望挨轟

BLACKPINK獲頒榮譽勳章 Jennie東張西望挨轟
電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資

電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資
南韓足球國手性愛片外流「兇手是不倫戀的嫂嫂」洩女主角是已婚女星

南韓足球國手性愛片外流「兇手是不倫戀的嫂嫂」洩女主角是已婚女星
不滿南韓中止2018年軍事協議 北韓將升高邊界武器兵力

不滿南韓中止2018年軍事協議 北韓將升高邊界武器兵力

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
以色列軍方釋出士兵15日在加薩西法醫院搜索的影像。(路透)

以軍襲加薩最大醫院 發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

2023-11-16 19:05
日本東京電力公司表示，福島第一核電廠內積存的「核處理水」從今年8月開始排放入海後排放量超乎預期，已減少相當於16座貯水槽的貯水量。圖為資料照。(路透)

日本核處理水排海速率超乎預期 已減少16座貯水槽水量

2023-11-19 08:49
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49

超人氣

更多 >
12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模
沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高
今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單