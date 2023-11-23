以色列駐聯代表安理會譴責聯合國婦女署 發言被中方打斷

以色列常駐聯合國代表埃爾丹攻擊聯合國婦女署，發言被中國代表張軍打斷。( CCTV國際時訊微博號)

根據「CCTV國際時訊」微博號消息，22日根據阿聯酋和馬爾他要求，在中方主持下，聯合國 安理會再就加薩 地帶局勢舉行公開會。但在聯合國婦女署等機構對加薩地帶情況做完通報後，以色列 常駐聯合國代表埃爾丹當場不滿，並放言「聯合國婦女署太可恥了」！如此出言不遜，被本月聯合國安理會輪值主席，中國常駐聯合國代表張軍當場打斷。

這場公開會邀請了聯合國婦女署執行主任巴胡斯（Ms. Sima Bahous）、聯合國兒童基金會執行主任拉塞爾及聯合國人口基金主任加奈姆進行簡報。埃爾丹對三位通報人進行攻擊，認為報告並不公平。他說，這些女性所遭遇的恐怖經歷，都不值得一提（not worthy of mentioning），畢竟正如同以色列人在這些簡報中也被明明白白地表明，以色列的受害者也都不值一提（israeli victims don't matter）。他說，自從這些暴行被犯下以及年輕女孩（指以色列受害者）被野蠻的侵犯，至今已近50天後，仍然等不來聯合國婦女署對哈瑪斯性犯罪的譴責。

他說，聯合國婦女署太可恥了（shame on you UN Women ），難道你們沒有如同婦女署網站上所說的，負責為所有的女性、女童確保其.......，此刻他的發言突被主持會議的中國常駐聯合國代表、安理會輪值主席張軍打斷，他並抬頭望向張軍。

張軍即說：「尊敬的以色列代表，我想提醒你，你可以在發言中完全表達你的不同意見，但請對會議所邀請的通報人，保持起碼的尊重，這是聯合國安理會的一貫的慣例，也是大家都應該遵守的規則，我提醒你注意，我請你繼續發言。」