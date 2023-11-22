不滿南韓中止2018年軍事協議 北韓將升高邊界武器兵力

繼首爾當局中止一部份2018年兩韓軍事協議後，北韓表示將派送更強大的武器及兵力至兩韓邊界。圖為板門店共同警備區，前方為南韓區域，後方為北韓區域。（共同社）

繼首爾當局為抗議平壤發射間諜衛星而中止一部份的2018年兩韓 軍事協議，北韓 官媒今天報導，北韓表示將派送更強大的武裝部隊和最新武器至兩韓邊界。

綜合路透和法新社報導，南韓 昨天中止了兩韓軍事協議的一個條款，並表示將立即在戒備森嚴的兩韓邊界升高軍事偵察作業。

北韓今天則表示他們將全面撕毀這項協議。

根據北韓中央通信社（KCNA）的報導，北韓軍方說：「我們取消先前為了避免軍事緊張和衝突所採取的各項軍事步驟，包括陸海空所有領域，並沿著軍事分界線（MDL）部署更多強大的武裝部隊和新型軍事硬體設備。」

北韓國防部表示，他們將「永不再受到（這項協議）的約束」。

北韓國防部今天重申發射衛星為國家「自衛權」的一環，並駁斥各方批評，尤其是南韓的「極度歇斯底里」反應。

根據北韓中央通信社報導，北韓指控南韓升高軍事挑釁導致兩韓軍事協議面臨重大壓力，並說這項協議「早已淪為廢紙」，還說首爾當局暫停部分協議的決定是「魯莽的」。

北韓國防部接著說，南韓「必須為他們不負責任的嚴重政治軍事挑釁行為付出慘重代價，這些挑釁行為已將目前情勢推向無法控制的階段」。

這份遭中止的協議，是2018年由北韓領導人金正恩和時任南韓總統文在寅所簽署的「全面軍事協議」（Comprehensive Military Agreement）。

批評人士先前已說，這項協議削弱南韓監測北韓的能力，且平壤當局已經違反了協議內容。