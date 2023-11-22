我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

指控期限剩2天…槍與玫瑰主唱 被控性侵模特兒

殖利率2個月新低 感恩節股指走升

分析：普亭金正恩交好 中俄不封頂關係碰天花板

中央社台北22日電
俄羅斯總統普亭（右）10月13日在俄遠東地區與到訪的金正恩會面。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右）10月13日在俄遠東地區與到訪的金正恩會面。（美聯社）

由於以巴衝突與俄侵烏以致中國的對外關係面臨壓力，加上近來俄國總統普亭北韓最高領導人金正恩過從甚密，北京當局極可能正在慎思，中俄兩國原本號稱上不封頂的關係。

香港南華早報今天報導，美國主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）出席近日美國外交政策委員會（NCAFP）舉辦的研討會指出，檢視中俄上不封頂的關係，正要開始遭遇若干限制。

關注以巴衝突與俄侵烏的華自強指出，北京方面對俄羅斯感到有些不安，因此就當前的加薩局勢，已隱隱浮現中國已審慎評估與伊朗打交道的若干跡象。

他說，尤其當中國設法遏止恐損及北京利益的戰亂，實則中國似乎正更趨向與美國就俄侵烏和以巴衝突所持的立場。

至於近來普亭（Vladimir Putin）金正恩走得近，華自強說，由於北京明顯不滿莫斯科把若干類型的技術提供給北韓，可能北韓與俄羅斯的關係強化，也將隨著時間流逝而無以為繼。

他分析，普亭日益仰賴平壤當局提供砲彈，以及其他的可投入俄烏戰爭的軍武，已使得北京當局惴惴不安，並說北京明顯不滿，莫斯科當局在中國的臥榻之側生事，至少若干學者和層級較低的官員的確如此。

華自強說，這番給北韓所需技術換取大批軍武的操作，引發明年北韓可能更有恃無恐的諸多擔憂。

總統拜登（Joe Biden）和他的行政團隊一再呼籲北京向這兩國家施壓，以遏止俄羅斯在烏克蘭的入侵，並約束北韓的挑釁。

今年9月金正恩與普亭高峰會期間，他誓言力挺俄羅斯的「正義之戰」。美國示警，金正恩的聲稱，可能導致莫斯科取得新一批可用於俄烏戰爭的彈藥來源。

上月美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明會商，平壤當局日益破壞穩定和加劇局勢的行徑，還有俄國與北韓的軍事合作，這個問題可說已升高至緊要的關鍵時刻。

前國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）同意華自強所言，並說北京可能不樂見，俄烏戰爭和以巴衝突蔓延擴散。

她說，北京當局可能亟欲遏止攸關北韓和台灣的緊張情勢，這是上周落幕的拜習會，另個中美意見分歧的熱點。

董雲裳表示，當北京衡量以巴衝突和俄烏戰爭，以及當北京討論北韓與台灣情勢，中方可能更亟欲試圖平息其中若干的緊張。

她說，北京當局向來留意秩序和不失控，他們關注全球局勢，力圖確保局面別升高，因為自習近平以降的中國官員，傾向於藉由取得更多斡旋空間的方法，以便處理若干內政問題，包括疲弱不振的經濟。

北京 北韓 普亭

上一則

聯合國：加薩是世界上對兒童而言最危險地方

下一則

荷蘭大選登場…新政黨料打破現狀 政壇重新洗牌

延伸閱讀

平壤官媒：金正恩檢視偵察衛星傳回美軍關島基地影像

平壤官媒：金正恩檢視偵察衛星傳回美軍關島基地影像
普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻
俄媒：普亭22日將參加G20視訊峰會

俄媒：普亭22日將參加G20視訊峰會
百萬枚砲彈軍援跳票…烏：歐盟軍工業能量可悲

百萬枚砲彈軍援跳票…烏：歐盟軍工業能量可悲

熱門新聞

貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00

超人氣

更多 >
年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行
世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿
小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數