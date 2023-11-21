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黎巴嫩：以色列蓄意襲擊媒體 又有2名記者殉職

中央社貝魯特21日綜合外電報導
黎巴嫩指控又有2名記者因以色列襲擊而殉職。(歐新社)
黎巴嫩指控又有2名記者因以色列襲擊而殉職。(歐新社)

黎巴嫩國營媒體和馬雅丁電視台報導，馬雅丁電視台兩名記者今天在以色列邊境附近工作時遭到以軍鎖定攻擊喪生，另有一人遭到波及而死亡。自從開戰以來，已有逾50名記者殉職，

路透報導，馬雅丁電視台（Al Mayadeen）指出，發生在距黎以邊界約1.6公里的提爾哈法鎮（Tir Harfa）附近的這場襲擊是蓄意針對他們的記者，因為該頻道的立場以支持巴勒斯坦伊朗的區域軍事聯盟著稱。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）也在聲明中指責以色列，強調以方試圖以這場襲擊讓媒體噤聲。

以色列軍方尚未回應置評請求。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）戰爭爆發後，黎以邊境暴力隨之升高，西方國家憂心美國和伊朗會被拖進更廣泛的中東戰爭之中。

這是黎以邊境自從2006年以來最嚴重衝突，已經造成黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）逾70名戰士、13名黎巴嫩平民、7名以軍、3名以色列平民死亡。

馬雅丁電視台公布兩名殉職記者是文字記者歐瑪（Farah Omar）、攝影記者梅馬利（Rabie al-Memari）。在攻擊現場喪命的另一人並不任職該電視台。

據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists），自從開戰以來，已有逾50名記者殉職，大部分死於加薩走廊（Gaza Strip）。

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