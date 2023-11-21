黎巴嫩：以色列蓄意襲擊媒體 又有2名記者殉職

黎巴嫩指控又有2名記者因以色列襲擊而殉職。(歐新社)

黎巴嫩國營媒體和馬雅丁電視台報導，馬雅丁電視台兩名記者今天在以色列 邊境附近工作時遭到以軍鎖定攻擊喪生，另有一人遭到波及而死亡。自從開戰以來，已有逾50名記者殉職，

路透報導，馬雅丁電視台（Al Mayadeen）指出，發生在距黎以邊界約1.6公里的提爾哈法鎮（Tir Harfa）附近的這場襲擊是蓄意針對他們的記者，因為該頻道的立場以支持巴勒斯坦 和伊朗 的區域軍事聯盟著稱。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）也在聲明中指責以色列，強調以方試圖以這場襲擊讓媒體噤聲。

以色列軍方尚未回應置評請求。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）戰爭爆發後，黎以邊境暴力隨之升高，西方國家憂心美國和伊朗會被拖進更廣泛的中東戰爭之中。

這是黎以邊境自從2006年以來最嚴重衝突，已經造成黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）逾70名戰士、13名黎巴嫩平民、7名以軍、3名以色列平民死亡。

馬雅丁電視台公布兩名殉職記者是文字記者歐瑪（Farah Omar）、攝影記者梅馬利（Rabie al-Memari）。在攻擊現場喪命的另一人並不任職該電視台。

據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists），自從開戰以來，已有逾50名記者殉職，大部分死於加薩走廊（Gaza Strip）。