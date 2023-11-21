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馬來西亞首相安華：為巴勒斯坦發聲 重視人道主義

中央社吉隆坡21日專電
馬來西亞首相安華。(歐新社)
馬來西亞首相安華。(歐新社)

馬來西亞首相安華今天在國會說，大馬屢屢透過國際舞台為巴勒斯坦發聲，更不曾忽略與大馬人民有關議題，他希望大馬盡其所能聲援巴勒斯坦，並重視人道主義。

星報（The Star）、東方日報、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，安華（Anwar Ibrahim）關注巴勒斯坦人民目前遭遇的種種暴行，因此頻頻在國際舞台為巴勒斯坦發聲。

安華認為，大馬境內並沒有少數種族遭屠殺迫害，宗教場所也未被破壞，但在以巴衝突中，不僅涉及穆斯林，連基督徒也慘遭牽連，穆斯林大部分的清真寺都被拆除，加薩（Gaza）也有7座教堂被摧毀。馬來西亞有必要重視這個議題。

在馬來西亞對外經濟方面，安華答詢說，大馬支持巴勒斯坦的堅定立場，並不會影響與美國及歐洲投資者關係，因為大馬政治穩定、施政方針明確與經濟發展策略才是歐美投資者關注焦點。

安華並說，他利用出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議時，向拜登（Joe Biden）總統、國務卿布林肯（Antony Blinken）表達馬來西亞的立場，當各國被要求在俄烏戰爭議題譴責俄羅斯時，卻對加薩發生的各種殘殺和暴行保持緘默。

報導引述安華的話說，他別無選擇只能表達立場，要求以巴衝突立即停火，如果時間拖得愈久，無異有更多的婦女和孩童遭到殺害。

巴勒斯坦 加薩 投資

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