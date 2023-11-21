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加拿大推減碳補貼法案 約197億美元

中央社渥太華20日綜合外電報導
加拿大財長方慧蘭。(路透)
加拿大財長方慧蘭。(路透)

知情人士告訴路透，加拿大政府將於本月推出法案，開始對碳捕捉和能源部門淨零計畫提供補助金，這是一項為期5年、價值約200億美元計畫的一環。

路透報導，加拿大對發展碳捕捉、再利用及封存（CCUS）計畫以及用於生產低碳能源設備的延宕，讓產業遊說團體於9月警告，若政府再不盡快採取行動，相當於360億美元的相關投資恐有風險。

消息人士還表示，加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）21日下午向國會提交所謂秋季經濟報告（FES），屆時會宣布投資稅收抵免（ITC）優惠。

消息人士指出，投資稅收抵免也會被納入提交給國會的秋季經濟報告立法程序內。根據先前的預算文件，5項投資稅收抵免計畫加總，能在生效的頭5年為加國的淨零減排注入約197億美元資金。

加拿大政府同時也將向國會提出與大多數投資稅收抵免計畫相關的勞動條款。這些條款要求投資者支付勞方符合當地工會標準的工資、提供見習機會，才能獲得最高補助。

若要在不減少亞伯達省（Alberta）油砂產量下削減碳排放，可降低大氣中二氧化碳濃度的碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術顯得相當關鍵。加拿大是世界第4大石油生產國。

轉型為低碳經濟被視為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）經濟政策的核心，投資稅收抵免更是幫加拿大政府達標2050年淨零排放的關鍵。

消息人士說，投資稅收抵免計畫中為打造綠色科技，以及為生產氫能所需機械和其他工具的資金可能會在2024年春季提出；潔淨電力的投資稅額扣抵計畫則將在秋季提出。

攸關打造綠色技術所需機具及生產氫能的投資稅收抵免，相關所需資金會在2024年春天提出；涉及潔淨電力的投資稅收抵免所需資金則要等到秋天。

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