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逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

中央社河內20日專電
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

柬埔寨媒體報導，過去半年多來，約有250名中國人及近50名台灣人取得柬埔寨國籍。報導說，中國人取得柬埔寨籍多為更方便在柬國經商，也有部分人犯罪後逃往柬埔寨，非法取得國籍，已引起中國警方關注。

柬埔寨華文媒體柬中時報引述官方文件報導，從2022年11月26日至2023年7月11日，共有253名中國人加入柬埔寨國籍；另外有48人是來自台灣。這些人都是以投資形式取得柬埔寨國籍。

報導表示，外國人入籍柬埔寨可享有與柬埔寨公民同等福利。而根據中國法律規定，中國不承認中國公民具有雙重國籍，在加入外國國籍後，即自動喪失中國國籍，不再享有中國公民的權利和義務。

報導認為，中國人多是為了更方便地在柬經商才入籍，特別是能夠以柬埔寨公民身分直接購買土地。然而，也有一部分的人是在犯罪後逃往柬埔寨，並透過不法管道取得柬埔寨國籍，這個問題已引起中國警方的關注。

柬埔寨境內有大量以園區為名的電信、網路詐騙機房，背後金主多是前科累累的中國人。中國網路上有不少關於取得柬埔寨國籍的廣告，業者主打一旦取得柬埔寨籍在柬國「工作」就不需要簽證。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今年9月中旬訪問中國，雙方會後發布聯合公報，強調不斷深化兩國國家及地方警察在打擊跨境賭博、電信詐騙等，展開「一帶一路」重大計畫的安保合作。

詐騙 一帶一路 投資

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