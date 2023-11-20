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瑞典知名大學「禁政治抗議」挨批 校方收回成命

中央社斯德哥爾摩20日專電
查爾摩斯工學院。(取自Wikimedia Commons@Mangan02)
查爾摩斯工學院。(取自Wikimedia Commons@Mangan02)

瑞典知名大學查爾摩斯工學院日前禁止雇員與學生在校園內進行政治抗議活動，引起學生強烈反彈與社會輿論批評後，17日決定收回禁令，取消校內政治抗議的禁令。

加薩走廊的以哈衝突，造成各國為了是否支持巴勒斯坦人或猶太人而爭論不休；瑞典知名學府查爾摩斯工學院（Chalmers University of Technology）校方聯合學生會13日公布，由於世界情勢令人擔憂，加上社會分裂情形嚴重，為了雇員與學生的安全，禁止在校園內進行政治抗議行動。

這項禁令引起各界批評，除了各主要政黨的青年部發表聯合聲明批評查爾摩斯工學院的禁令會傷害學生、威脅瑞典的民主體制之外，各大主要報紙也發表社論強烈批評查爾摩斯工學院的做法。

查爾摩斯工學院校長雅柯比（Martin Nilsson Jacobi）17日發布新聞稿表示，校方即刻起收回政治抗議的禁令。

雅柯比在新聞稿中表示，這此事件基本上是很正面的，學生、學者與教師都希望校園能夠有更多開放空間可以容納不同的意見與想法，人們應該可以表達不同的意見並互相辯證。

他表示，這個原則對他個人來說也是理所當然的，然而，校方的挑戰是如何保證校園的安全，目前校方判斷，與活動主辦人對話以及了解活動的過程應該足以確保安全。

新聞稿中也解釋，禁止校園內進行政治抗議的決定並非黑箱作業，而是經過對當時衝突升溫的情勢做過分析而得出的結果，校園內當時的活動讓雇員與學生感到不安與憂慮，因此校方才會被迫做出確保校園安全的舉動。

雅柯比最後表示，取消禁令即刻生效，查爾摩斯工學院不再禁止校園中政治抗議。

瑞典 柯比 加薩

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