印度隧道坍塌工人受困第9天 搜救人員擬開挖新孔道

印度北部喜馬拉雅山區公路隧道坍塌工人受困進入第9天，救援人員在之前的救援行動失利後，今天準備開挖一個新孔道，以救出受困人員。(Getty Images)

印度 北部喜馬拉雅山 區公路隧道坍塌工人受困進入第9天，救援人員在之前的救援行動失利後，今天準備開挖一個新孔道，以救出受困人員。

法新社報導，這座位於北阿坎德省（Uttarakhand）正在修建中的隧道部分路段11月12日坍塌後，當局出動挖土機移除隧道內的水泥和石塊。但因開挖過程中土石不斷掉落，導致救援行動緩慢，同時在大型重機具一再故障的情況下，印度空軍不得不兩度空運新機具。

工程人員之前試圖將一條鋼管水平插入坍塌的隧道作為通道，讓受困隧道內的工作人員得以離開。

官員表示，但是隧道傳出尖銳的聲音引發一陣「恐慌」，鑽挖過程因此於17日暫停。

專家曾對北阿坎德省大規模建設提出警告，該省大部分地區容易發生坍方。

北阿坎德省首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）今天發表聲明說，當局「正在盡一切努力」，「隧道內受困的工人安全無虞」。他說，他已向印度總理莫迪（Narendra Modi）報告這起危機事件。

地方官員魯黑拉（Abhishek Ruhela）表示，通往最新鑽挖地點的軌道路線已經完成了3/4。

魯黑拉告訴法新社：「蓋來鑽挖隧道所需的長達1200公尺軌道已完成了900公尺。」

過去幾天，搜救人員透過無線電和隧道內受困的工人聯絡，同時透過施工用的水管，為他們提供氧氣及乾糧。工作人員計劃將這條狹長的輸送管擴大到可以容納送入食物包。

當局找來了外國專家，包括獨立災難調查員、國際隧道與地下空間協會（International Tunnelling and Underground Space Association）總裁狄克斯（Arnold Dix）。

狄克斯今天在現場告訴媒體：「我們要找出辦法救他們出來…重點是不但要把人救出來，也要確保救援人員的安全。」

坍塌發生的前幾天，工程人員為了推進隧道工程而拆除一座小型印度教寺廟，印度當地村民認為此舉觸怒天神。

這項隧道工程是莫迪基礎建設計畫的一部分，目的在縮短境內受歡迎的印度教勝地交通的時間，同時也為了改善和中國接壤的戰略地區的交通。