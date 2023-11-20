我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年長忘事難免 但5跡象顯示健忘程度恐異常

逾7成OpenAI員工連署 要求董事會讓奧特曼回鍋

多人食用後送醫 軟糖含類似大麻成分 日本政府將祭禁令

中央社東京20日綜合外電報導
東京發生多人誤食「大麻軟糖」送醫的事件，日本政府今天表示，東京一間店鋪的軟糖被驗出含有與大麻成分類似的化合物，最快這週將該化合物列為指定藥物。(擷自YouTube@ANNnewsCH)
東京發生多人誤食「大麻軟糖」送醫的事件，日本政府今天表示，東京一間店鋪的軟糖被驗出含有與大麻成分類似的化合物，最快這週將該化合物列為指定藥物。(擷自YouTube@ANNnewsCH)

日本相繼有民眾食用大阪一間公司製造的軟糖後身體不適送醫。日本政府今天表示，東京一間店鋪的軟糖被驗出含有與大麻成分類似的化合物，最快這周將該化合物列為指定藥物。

日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，東京、大阪等地今年相繼有民眾食用一間大阪公司製造的軟糖後，身體不適送醫。

影片來源：YouTube @ANNnewsCH

厚生勞動省的「麻藥取締部」人員，因此於17日進入東京、大阪等地的軟糖店展開調查，並於今天進入位於大阪市內、製造與銷售軟糖的公司進行調查。

而日本厚生勞動大臣武見敬三今天說明，根據日前的調查結果，東京都內一間店鋪裡販賣的軟糖，被檢驗出含有與大麻成分相似且未被管制的化合物HHCH（hexahydrocannabihexol）。

武見表示，最快在本周將該化合物列為指定藥物，最快於12月2日起禁止持有、使用、流通，同時考慮將其他類似化合物列為指定藥物，並呼籲民眾留意。

讀賣電視台報導，厚生勞動省已經對東京澀谷的軟糖店祭出停售禁令。

而這間製造及販賣軟糖的公司代表17日主張，商品未含違法成分，並稱食用軟糖過後身體不適的民眾，是因為「吃太多」。

日本 大麻

上一則

中法元首通話談以巴衝突：兩國方案是根本出路

下一則

澳潛水員受傷事件 澳洲指責 中國防部：完全不是事實

延伸閱讀

南韓網路巨頭搶攻漫畫App

南韓網路巨頭搶攻漫畫App
日本郵船營運的貨輪 在紅海遭葉門叛軍劫持

日本郵船營運的貨輪 在紅海遭葉門叛軍劫持
日核處理水負面效應 中國10月自日進口水產年減99.3%

日核處理水負面效應 中國10月自日進口水產年減99.3%
短暫快樂終身「麻」煩？吸食娛樂性大麻 使用者成癮難自拔

短暫快樂終身「麻」煩？吸食娛樂性大麻 使用者成癮難自拔

熱門新聞

貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
遭哈瑪斯在加薩俘虜的女兵馬仙諾（左）已喪命，右為馬仙諾的母親。（截自X平台）

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

2023-11-14 11:56
瑞典環保少女童貝里(左)在氣候遊行時支持巴勒斯坦，被男子打斷。(美聯社)

瑞典環保少女挺巴勒斯坦 男子衝上台抗議：別談政治

2023-11-13 11:44
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00
以色列軍方釋出士兵15日在加薩西法醫院搜索的影像。(路透)

以軍襲加薩最大醫院 發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

2023-11-16 19:05

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活
以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道

以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道