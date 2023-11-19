阿根廷總統大選決選登場 兩方激戰結果難料

阿根廷總統後選人、現任經濟部長馬沙（左）和反建制派候選人米雷伊（右）。（Getty Images）

阿根廷總統大選今天投票 ，迫切需要擺脫經濟危機的阿根廷人將從經濟部長馬沙（Sergio Massa）和反建制派候選人米雷伊（Javier Milei）之間選出一人。

馬沙和米雷伊代表這個拉丁美洲第3大經濟體截然不同的未來，在經歷數十年的債務、金融管理不善和貨幣波動之後，阿根廷被高達三位數的年通貨膨脹率壓得喘不過氣來。

民調顯示，兩位候選人的競爭十分激烈，米雷伊的領先幅度微乎其微，因此沒有人願意預測結果。

投票於上午8時（美東時間上母6時）開始，下午6時（美東時間下午4時）結束，預計數小時後就會有結果。

51歲的馬沙是一位富有魅力且經驗豐富的政治家，儘管他擔任經濟部長期間表現出色，年通貨膨脹率高達 143%，貧困創歷史新高，他仍試圖說服阿根廷人信任他。

他的競爭對手米雷伊則誓言停止阿根廷毫無節制的支出，放棄披索（peso）改用美元為官方貨幣，並「炸毀」央行。

53歲的經濟學家米雷伊常被拿來和美國前總統川普 以及巴西前總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）相比，馬沙指控米雷伊模仿川普和波索納洛，在未提出證據的情況下指稱選舉有舞弊。

在10月的首輪選舉，馬沙以近37%的得票率名列第一，米雷伊則獲得約30%的選票。據阿根廷憲法，總統候選人必須取得超過45%選票，或取得超過40%選票、以及得票率領先次名10個百分點，才可直接當選；否則得票最多的前兩名候選人，將進入決選。