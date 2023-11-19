我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海扣查多名萬聖節角色扮演者 騰訊抖音被約談

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

阿根廷總統大選決選登場 兩方激戰結果難料

中央社布宜諾斯艾利斯19日綜合外電報導
阿根廷總統後選人、現任經濟部長馬沙（左）和反建制派候選人米雷伊（右）。（Getty Images）
阿根廷總統後選人、現任經濟部長馬沙（左）和反建制派候選人米雷伊（右）。（Getty Images）

阿根廷總統大選今天投票，迫切需要擺脫經濟危機的阿根廷人將從經濟部長馬沙（Sergio Massa）和反建制派候選人米雷伊（Javier Milei）之間選出一人。

馬沙和米雷伊代表這個拉丁美洲第3大經濟體截然不同的未來，在經歷數十年的債務、金融管理不善和貨幣波動之後，阿根廷被高達三位數的年通貨膨脹率壓得喘不過氣來。

民調顯示，兩位候選人的競爭十分激烈，米雷伊的領先幅度微乎其微，因此沒有人願意預測結果。

投票於上午8時（美東時間上母6時）開始，下午6時（美東時間下午4時）結束，預計數小時後就會有結果。

51歲的馬沙是一位富有魅力且經驗豐富的政治家，儘管他擔任經濟部長期間表現出色，年通貨膨脹率高達 143%，貧困創歷史新高，他仍試圖說服阿根廷人信任他。

他的競爭對手米雷伊則誓言停止阿根廷毫無節制的支出，放棄披索（peso）改用美元為官方貨幣，並「炸毀」央行。

53歲的經濟學家米雷伊常被拿來和美國前總統川普以及巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）相比，馬沙指控米雷伊模仿川普和波索納洛，在未提出證據的情況下指稱選舉有舞弊。

在10月的首輪選舉，馬沙以近37%的得票率名列第一，米雷伊則獲得約30%的選票。據阿根廷憲法，總統候選人必須取得超過45%選票，或取得超過40%選票、以及得票率領先次名10個百分點，才可直接當選；否則得票最多的前兩名候選人，將進入決選。

波索納洛 投票 川普

上一則

印尼火車撞小巴 已知11死4傷

下一則

加國「兩個麥可」內訌？史佩弗：不知康明凱把情報給五眼聯盟

延伸閱讀

柯文哲稱民眾黨總統候選身分拚到底 蔣萬安這樣說…

柯文哲稱民眾黨總統候選身分拚到底 蔣萬安這樣說…
34議員將退休、不連任 將致國會生態丕變 衝擊2024大選

34議員將退休、不連任 將致國會生態丕變 衝擊2024大選
和習近平談南海爭議 菲律賓總統：不認為有人想開戰

和習近平談南海爭議 菲律賓總統：不認為有人想開戰
阿根廷大選在即 年通膨率143%創新高

阿根廷大選在即 年通膨率143%創新高

熱門新聞

貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
法國18萬人上街遊行，對抗反猶太主義。(美聯社)

對抗反猶太主義 逾18萬法國人上街 馬克宏沒出席

2023-11-12 17:11
遭哈瑪斯在加薩俘虜的女兵馬仙諾（左）已喪命，右為馬仙諾的母親。（截自X平台）

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

2023-11-14 11:56
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
瑞典環保少女童貝里(左)在氣候遊行時支持巴勒斯坦，被男子打斷。(美聯社)

瑞典環保少女挺巴勒斯坦 男子衝上台抗議：別談政治

2023-11-13 11:44
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果

2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果
中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償

中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償
Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求
領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利