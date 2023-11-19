阿根廷總統大選決選登場 兩方激戰結果難料
阿根廷總統大選今天投票，迫切需要擺脫經濟危機的阿根廷人將從經濟部長馬沙（Sergio Massa）和反建制派候選人米雷伊（Javier Milei）之間選出一人。
馬沙和米雷伊代表這個拉丁美洲第3大經濟體截然不同的未來，在經歷數十年的債務、金融管理不善和貨幣波動之後，阿根廷被高達三位數的年通貨膨脹率壓得喘不過氣來。
民調顯示，兩位候選人的競爭十分激烈，米雷伊的領先幅度微乎其微，因此沒有人願意預測結果。
投票於上午8時（美東時間上母6時）開始，下午6時（美東時間下午4時）結束，預計數小時後就會有結果。
51歲的馬沙是一位富有魅力且經驗豐富的政治家，儘管他擔任經濟部長期間表現出色，年通貨膨脹率高達 143%，貧困創歷史新高，他仍試圖說服阿根廷人信任他。
他的競爭對手米雷伊則誓言停止阿根廷毫無節制的支出，放棄披索（peso）改用美元為官方貨幣，並「炸毀」央行。
53歲的經濟學家米雷伊常被拿來和美國前總統川普以及巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）相比，馬沙指控米雷伊模仿川普和波索納洛，在未提出證據的情況下指稱選舉有舞弊。
在10月的首輪選舉，馬沙以近37%的得票率名列第一，米雷伊則獲得約30%的選票。據阿根廷憲法，總統候選人必須取得超過45%選票，或取得超過40%選票、以及得票率領先次名10個百分點，才可直接當選；否則得票最多的前兩名候選人，將進入決選。
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