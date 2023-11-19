卡達總理談以色列人質談判：剩小細節 接近達成協議

卡達總理兼外交部長穆罕默德。(路透)

英國天空新聞報導，卡達總理兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）表示，關於確保巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 釋放238名人質中部份人質的談判，只剩下「非常小」的細節要談。他說，挑戰只有實行和後勤方面問題。

卡達在上月7日哈瑪斯突襲以色列後，一直扮演居中斡旋的重要協調者。穆罕默德表示，對於協議可能達成的信心正在增強。他在卡達首都杜哈和歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）召開記者會時說：「協議面臨的挑戰只有實行和後勤方面問題。過去幾周，這項協議時有起伏，但我現在更有信心，我們足夠接近達成協議，可以讓人們安全返回家園。」

天空新聞國際事務編輯瓦格霍恩（Dominic Waghorn）表示，「計畫是以釋放約150名巴勒斯坦婦孺，及可能停火三至五天，換取釋放以國婦孺」。他說，後勤問題包括確認在加薩 的以國婦孺人數，「以國認為有70名婦孺在加薩，哈瑪斯認為是約50人，並稱他們需要更多時間尋找他們的下落。」

以國軍方也在評估現在停火是不是個好主意。瓦格霍恩說：「顯然正朝達成某種協議前進，但目前還沒達成。」