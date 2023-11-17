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三星會長李在鎔涉會計詐欺操縱股價 檢方求刑5年

中央社首爾17日綜合外電報導
三星集團（Samsung Group）會長李在鎔。美聯社
三星集團（Samsung Group）會長李在鎔。美聯社

韓國檢方今天要求法院判處三星集團（Samsung Group）會長李在鎔5年徒刑，罪名是在2015年三星子公司80億美元合併案中涉及會計詐欺和操縱股價。

路透報導，李在鎔否認有任何不法行為。今天是韓國下級法院做出判決前的最後一次開庭，判決預期將在幾個月內出爐，結束歷時3年的審判。

這是李在鎔面臨的僅剩訴訟案。他先前因賄賂韓國前總統朴槿惠而被判有罪，並於2017至2021年間合計坐牢18個月。他在2021年獲得假釋，去年再獲得特赦，使他得以正式接班三星集團會長職位。

檢察官今天告訴首爾中央地方法院，現年55歲的李在鎔和三星其他前高階主管違反韓國「資本市場法」（Capital Markets Act），使得2015年三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併案能夠成真。這起合併案幫助李在鎔在集團旗艦公司三星電子（Samsung Electronics）取得更大控制權。

韓國檢方指出，涉案主管在這起合併案中犯下操縱股價等不法行為，以犧牲少數股東利益為代價幫助自身獲利。

李在鎔今天親自出庭。休庭時法庭外有一小群支持者高喊他的名字，同時也有一些不滿他的人對他怒吼。

分析師指出，本案判決結果將影響李在鎔打造三星集團未來面臨的難易度。如果他獲判無罪，就能有更多餘裕推動重大策略決定，特別是在併購方面。

三星 詐欺

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