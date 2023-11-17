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經秘密管道交換訊息 伊朗告知美國不希望加薩戰爭蔓延

編譯周辰陽／即時報導
伊朗外交部長阿卜杜拉希揚，攝於10月。(路透)
伊朗外交部長阿卜杜拉希揚，攝於10月。(路透)

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）透露，德黑蘭當局經由秘密管道（back channel）告知美國，並不希望以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭進一步蔓延，但也警告華府，如果以軍對加薩走廊的攻擊繼續下去，區域衝突可能在所難免。

金融時報17日報導，阿卜杜拉希揚受訪時表示，「在過去的40天裡，經由瑞士駐德黑蘭大使館的美國利益代表處，伊朗與美國之間已經交換了訊息」，同時排除了兩大敵對國家直接對話的可能性。

阿卜杜拉希揚補充指出，「作為對美國的答覆，我方表示，伊朗不希望戰爭蔓延。但是，由於美國和以色列在該地區採納的方針，如果針對加薩與約旦河西岸人民的罪行沒有停下，任何可能性就可以考慮，一場更廣泛的衝突可能證明無可避免」。

阿卜杜拉希揚表示，美國並沒有威脅說，如果真主黨對以色列發起全面進攻，伊朗就可能受到打擊，但他也指控華府邀請德黑蘭「保持克制」，本身卻同時大力支援以色列，不斷升級加薩的戰事。

在訪談中，阿卜杜拉希揚也指該區域的戰爭已經擴大了，「實際情況是，葉門的軍隊（伊朗支持的胡塞運動）…用飛彈與無人機襲擊了被占領土地，意謂戰爭已經開始擴大。真主黨正在跟三分之一的以色列軍隊打仗，證明戰爭已經擴大了」。

伊朗 以色列 加薩

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