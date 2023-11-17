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以色列軍方：在加薩最大醫院發現哈瑪斯地道入口

中央社/加薩耶路撒冷即時報導
以色列軍方15日發布照片表示在加薩西法醫院找到武器與裝備。（路透）
以色列軍方15日發布照片表示在加薩西法醫院找到武器與裝備。（路透）

以色列軍方表示，以軍在加薩走廊最大醫院「西法醫院」發現哈瑪斯武裝分子所使用的地道豎井；哈瑪斯則否認將西法醫院用於軍事目的，指稱美國一再重複這類不實說法。

路透報導，以色列軍方發布了一段影片，據稱內容顯示在西法醫院（Al-Shifa Hospital）戶外區域的一個地道入口。

影片中可見地面有一個深洞，周圍散落著混凝土、木頭碎片和沙石。這塊地似乎已被挖掘過，背景中有一輛推土機。路透社無法立即核實影片內容。

以色列軍方表示，以軍還在醫院中發現一輛載有大量武器的車。

哈瑪斯（Hamas）16日晚間聲明指出，美國國防部和國務院聲稱哈瑪斯將西法醫院用於軍事目的，不啻是「一再重複明顯不實的陳述，這也證明以色列占領軍發言人的軟弱和可笑表現」。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）16日表示，美國對自家情報單位有關哈瑪斯在西法醫院活動的評估有信心，但不會提供相關消息或詳細說明。

另一方面，聯合國擔心明天沒有援助物資經由與埃及接壤的拉法關卡（Rafah crossing）運送給巴勒斯坦人。

加薩走廊（Gaza Strip）兩家電信公司表示，網路運作所需的能源都已耗盡，因此在加薩的所有服務都中斷了。以色列拒絕讓燃料運進加薩，宣稱哈瑪斯可能將燃料用於軍事目的。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，由於通訊中斷又缺乏燃料，難以協調人道援助卡車車隊運作。

哈瑪斯 以色列 加薩

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加薩缺燃料 通訊又全面中斷 聯國憂心社會秩序

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