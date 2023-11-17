菲律賓總統稱將與習近平會晤 討論緩和南海緊張局勢
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，他會在APEC期間與中國國家主席習近平進行場邊峰會，就近日南海的爭議尋求降低局勢緊張的方式，會面將在17日某個時候舉行。
CNN報導，小馬可仕17日在臉書（Facebook）發布影片說明與美國副總統賀錦麗的會面細節，在影片最後提到他將與習近平會晤。小馬可仕說，菲律賓的任務是維持和平，將聽取習近平的意見，了解我們可以採取哪些措施來降低氣溫，避免西菲律賓海（陸稱南海）局勢升級。
菲律賓總統辦公室發出聲明進一步補充，小馬可仕將提出前進的方式，因為菲律賓一直在努力維持和平。希望為不久的將來制定策略，並確定中國中國在南海中的適當角色。
值得注意的是，小馬可仕曾於今年1月訪問北京，並與習近平舉行會談。當時雙方達成協議，將建立兩國外交部海上問題溝通機制，以避免在南海發生誤會或誤判事件。
不過在今年8月中國海警船以水炮阻止菲律賓船隻向仁愛礁軍艦運補物資後，兩國就南海仁愛礁的爭端持續升溫。10月及11月兩國船隻更多次在南海發生對峙甚至碰撞，造成兩國關係持續緊張。而中方一再批評菲方非法入侵仁愛礁附近海域，要求菲方拖離「坐攤」軍艦。
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