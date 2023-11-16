女子海灘散步遭閃電擊中 搶救45分鐘仍身亡
位在哥倫比亞北部的拉博基亞海灘（La Boquilla），於15日驚傳閃電意外，被擊中的是一名來自委內瑞拉的34歲女子，緊急送醫後，仍宣告不治。
綜合媒體報導，一名來自委內瑞拉的34歲女遊客弗洛伊拉尼斯（Froilanis Maireth Rivas Román）與家人在哥倫比亞北部的拉博基亞海灘（La Boquilla）散步時，意外被閃電擊中，倒地不起，而這恐怖的畫面也被附近的監視器拍下。
從影片中可見，事故發生當下，數名遊客被嚇的抱頭蹲下，而被擊中的弗洛伊拉尼斯則直直地往後倒。報導稱，一旁的救生員見狀便立即上前急救，發現對方仍有些微生命跡象後，隨即將弗洛伊拉尼斯送往附近醫院治療，不過女子在到院45分鐘後，仍因「心臟驟停」被宣告死亡。
報導指出，桑坦德工業大學（University of Santander）說明，哥倫比亞的高山與開闊的平原，使該國家成為世界上閃電活動最頻繁的地區之一，因為此現象而死亡和受傷的人數也非常多，特別是在農村地區。
🇨🇴 Última hora: Una mujer perdió la vida esta tarde en Cartagena, Colombia, luego de que le impactara un rayo. La mujer fue identificada como Froilanis Maireth Rivas Román, de 34 años de edad, era ciudadana venezolana, según la prensa local. pic.twitter.com/wDbjM5ok6S— Informe Orwell (@InformeOrwell) November 15, 2023
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