國際罕見 追究化武攻擊 法國對敘利亞總統發逮捕令

司法消息人士透露,法國的法官以對平民使用化武為由,對敘利亞總統阿塞德發出逮捕令。(路透)

司法消息人士今天透露,法國的法官以對平民使用化武為由,對敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)及其兄弟馬赫(Maher al-Assad)和另兩名高官發出逮捕令。

路透報導,這項逮捕令是根據應2013年8月敘利亞度瑪鎮(Douma)和東古塔(Eastern Ghouta)地區遭化武襲擊導致1000多人死難的刑事調查所發,追究違反人道與戰爭等罪責。

這是首度針對敘利亞元首發國際逮捕令,也是國際第一次就敘利亞古塔地區遭化武攻擊下令抓人。敘利亞軍隊被控對2011年起開始的示威潮血腥鎮壓,聯合國 專家稱相關作為已構成戰爭罪。

敘利亞媒體和言論自由中心(SCM)律師兼創辦人達威希(Mazen Darwish)就當初化武攻擊在法國提出告發。

敘利亞否認使用化武,但聯合國和禁止化學武器組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)先前的聯合調查發現,敘利亞政府在2017年4月的攻擊時使用沙林神經毒氣,並多次使用氯氣作為武器。

敘利亞總統府和資訊部暫未對此回應。

達威希告訴路透:「總統阿塞德要對敘利亞許多罪行負責,尤其是沙林毒氣這種武器,若無他授權根本不能動用。」

對任何現任國家元首發出逮捕令相當罕見。國際刑事法院(International Criminal Court)目前有兩項針對國家元首的逮捕令:一是對現任俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin),另一是對蘇丹前總統巴席爾(Omar al-Bashir)。