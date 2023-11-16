國際罕見 追究化武攻擊 法國對敘利亞總統發逮捕令

司法消息人士透露，法國的法官以對平民使用化武為由，對敘利亞總統阿塞德發出逮捕令。（路透）

司法消息人士今天透露，法國的法官以對平民使用化武為由，對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）及其兄弟馬赫（Maher al-Assad）和另兩名高官發出逮捕令。

路透報導，這項逮捕令是根據應2013年8月敘利亞度瑪鎮（Douma）和東古塔（Eastern Ghouta）地區遭化武襲擊導致1000多人死難的刑事調查所發，追究違反人道與戰爭等罪責。

這是首度針對敘利亞元首發國際逮捕令，也是國際第一次就敘利亞古塔地區遭化武攻擊下令抓人。敘利亞軍隊被控對2011年起開始的示威潮血腥鎮壓，聯合國 專家稱相關作為已構成戰爭罪。

敘利亞媒體和言論自由中心（SCM）律師兼創辦人達威希（Mazen Darwish）就當初化武攻擊在法國提出告發。

敘利亞否認使用化武，但聯合國和禁止化學武器組織（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）先前的聯合調查發現，敘利亞政府在2017年4月的攻擊時使用沙林神經毒氣，並多次使用氯氣作為武器。

敘利亞總統府和資訊部暫未對此回應。

達威希告訴路透：「總統阿塞德要對敘利亞許多罪行負責，尤其是沙林毒氣這種武器，若無他授權根本不能動用。」

對任何現任國家元首發出逮捕令相當罕見。國際刑事法院（International Criminal Court）目前有兩項針對國家元首的逮捕令：一是對現任俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin），另一是對蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）。