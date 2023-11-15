BBC道歉 誤報以軍攻擊醫護及說阿語者 猶太社群炸鍋

圖為在西法醫院的以色列國防軍，地上的箱子標明為醫療補給用品。(路透)

英國廣播公司(BBC)15日因錯誤報導而道歉，其主播曲解了路透的消息，錯誤聲稱以色列 國防軍對哈瑪斯的軍事行動中，包括攻擊加薩 醫院醫務人員和講阿拉伯語的人。

據英國每日郵報報導，此事已在猶太 社群引發強烈反彈，指這項嚴重誤報可能導致對以色列及猶太人的仇恨、誤解及攻擊。

影片來源：YouTube The Telegraph

BBC位於新加坡的主播兼資深記者米勒(Monica Miller)在引述路透報導時，表示以色列士兵攻入位於加薩的西法(Al-Shifa)醫院，他們的攻擊目標包括醫院裡的醫務人員以及會講阿拉伯語的人。

事實上，路透發出的快訊，是指以色列國防軍攜帶醫療團隊以及懂阿拉伯語的人，一同進入西法醫院。

以色列士兵還攜帶嬰兒保溫箱、醫療物資、食物前往西法醫院，因為加薩地區人民使用阿拉伯語，所以現場需要能夠溝通的人員，以避免溝通不良。

路透隨後在更詳細的報導中，引述以色列軍方的發言：「以色列國防軍中包括醫療團隊和講阿拉伯語的人員，他們經過專門訓練，為應對這種複雜而敏感的環境做好準備，目的是不要對平民造成傷害。」

BBC隨後針對報導發布了更正：「我們錯誤地引用了路透的報導，我們對此一錯誤表示歉意，這個報導低於我們通常的編輯標準。事件的正確版本已在幾分鐘後播出。」