卡麥隆任英外相 CNN：蘇納克選前將政府拉回中間立場

英國內閣改組，中間派前首相卡麥隆任外交大臣。(歐新社)

英國內閣改組，中間派前首相卡麥隆任外交大臣、極右翼內政大臣布瑞弗曼遭革職。分析認為，首相蘇納克此舉可能有意讓政府回歸中間立場，在選前挽救仍然遠遠落後的保守黨民調 。

蘇納克（Rishi Sunak）1年多前走馬上任後，一直努力讓他接下的混亂政府重拾平靜。

前任首相特拉斯 （Liz Truss）的經濟政策導致英鎊跌至數十年來的最低水準、通膨飆升至兩位數。特拉斯之前的首相強生（Boris Johnson）任期以醜聞、民怨和令人不忍卒睹的支持率告終，執政的保守黨仍在設法應對。

有線電視新聞網（CNN）分析，儘管目標是讓動盪政府穩定下來，但蘇納克也在努力讓人接受他的政治人格，以及他是屬於保守派的哪個分支。

昨天，蘇納克任命卡麥隆（David Cameron）出任外交大臣，在英國政壇投下震撼彈，此前他將布瑞弗曼（Suella Braverman）革職。布瑞弗曼是黨內的極右翼煽動者，最近她將挺巴勒斯坦示威活動稱為「仇恨遊行」，還說遊民是「一種生活方式的選擇」。

卡麥隆最廣為人知的身分自然是2016年發起英國脫歐 公投的首相。他在很大程度上屬於保守黨中間派，當時還主導英國留歐運動。英國後來做出令人震驚的脫歐決定，導致卡麥隆在公投結果公布當天早上辭職，並開啟保守黨內長達7年、圍繞英國脫歐以及在某種程度上改變保守黨本質的激烈紛爭。

那時，卡麥隆所提倡、支持環保與社會改革的中間派自由保守主義幾乎在一夜之間被拋到九霄雲外，為像布瑞弗曼這樣的極右翼人士留下巨大空間，也讓整個保守黨更加右傾。

批評人士可能認為，任命卡麥隆和拉下布瑞弗曼表明蘇納克終於露出真面目，並選擇與中間派站在一起。這讓他得以遠離文化戰爭，顯得他與強生、特拉斯以及布瑞弗曼之流明顯不同。

讓政府重新回歸中間立場看似是明智之舉，因為保守黨的民調數字仍然很糟，而且一般民眾似乎早已厭倦動蕩不安的政局。但他仍須與自己的政黨調和，這並非易事，因為保守黨成員、國會議員和選民仍然分為眾多派別。

一些保守黨人士認為，任命卡麥隆是個好主意，這表明該黨已準備好再次變得嚴肅且成熟，但在黨內，這樣的人很可能僅占少數。一位內閣部長告訴CNN，這項人事安排證明該黨已經「完全沒有新招了」。

觀察人士持續關注政策有無明顯變化或政府是否轉向中間派立場之際，這項任命勢必會在未來數天內引發更多問題。

隨著大選之日越來越近，也許治理的細節實際上並不重要。也許這更像是一種轉變氛圍的做法，也就是把事情交到信得過的人手中，以便向選民證明穩定性。蘇納克同時也保留了部分強硬政策，以避免黨內批評者找碴。

無論蘇納克對團隊最高層進行非正統改組的真正原因為何，不久後這些決策就會開始對他的政治生涯產生影響。畢竟下次選舉越來越近，但在民調中，他的政黨仍然遠遠落後。