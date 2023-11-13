印尼總統候選人談外交政策：採多邊主義不只親中

印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）13日表示，若當選，將持續印尼傳統的外交方針，也就是不參與地緣政治結盟。（中央社）

印尼 戰略與國際問題研究中心邀印尼3位總統候選人甘查爾、阿尼斯及普拉伯沃發表外交政策。3位候選人皆表示，若當選將會繼續實行印尼傳統的多邊主義，在中美競逐下，持續與包括中美在內的各國發展外交。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）舉辦外交政策論壇，7、8日及今天分別邀3位總統候選人－包括前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）、前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）及三度參選的國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），針對外交政策發表演說。駐印尼台北經濟貿易代表處及多國駐印尼大使皆出席參與。

3位候選人都在演講中表示，世界局勢不穩，在中美競逐的大背景下，要避免選邊站。

甘查爾指出，美中競爭可能為印尼帶來一些經濟利益，他想將印尼打造成符合其工業化計畫的替代供應鏈。他說：「有人問我，若我成為總統後，我會不會只和中國合作，當然不會，很多國家都在幫助我們，我們會繼續邀請更多國家來合作。」

甘查爾說，在亞洲，目前情勢緊張的區域包含台海、南北韓 及中國南海爭議。他未直接提及印尼在南海的主張，但表示將會增加海上軍事預算。他說，若當選，「捍衛印尼的海洋主權將是外交政策的重點」。印尼媒體指出，許多分析人士批評甘查爾傾向回避南海爭議問題。

原訂6日出席論壇的普拉伯沃，因行程安排延至今天才出席論壇，成為最後一位針對外交政策發表演說的印尼總統候選人。他今天全程以英文發表演說，表示若當選將會持續印尼傳統的外交政策，就是「獨立且不結盟」的方針。

普拉伯沃說：「從獨立以來，印尼的外交方針就是不參與地緣政治結盟，我效忠這樣的外交傳統且會持續下去，這不僅是國民所期待的，同時也符合國家利益。」

普拉伯沃指出，印尼不會參與任何軍事結盟，因為這違背印尼的傳統外交方針；並多次強調，「1000個朋友太少，1個敵人太多」，希望與世界各國做朋友。

普拉伯沃花不到10分鐘就談完他的外交政策，剩下約1個小時則接受各國駐印尼大使、智庫及媒體的提問。

有學者問及，美中競逐下，印尼該如何與兩強權發展外交。普拉伯沃對此表示，「美國在印尼獨立關鍵時期給予很多幫助，彼此存在堅定的友情。」他所指的是印尼爭取獨立過程中，美國和聯合國 曾協助斡旋。

普拉伯沃指出，中國是偉大的文化國家，對印尼經濟也有很大貢獻。他欣賞中國領導人在消除貧窮上的成就。他表示，「我們必須對這些強國給予應有的尊重，就像我們尊重印度、俄羅斯一樣」。

針對美中關係，他樂觀表示，隨著拜習會將登場，相信「理性的領導人會避免衝突」。

有學者問及，亞洲區域如何從俄烏戰爭及以哈戰爭中學到教訓，特別是台海情勢、南北韓及南海爭議。

普拉伯沃對此表示，從這些經驗「我們知道，特別是大國的領導人都知道，若發生衝突，雙方都存在蒙受巨大損失的風險。我相信，理性和維護自身利益將會戰勝一切」。

由國家民主黨（Nasdem）、民族覺醒黨（PKB）及伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）等反對黨組成「改革聯盟」（Koalisi Perubahan）推舉參選的阿尼斯也表示，印尼在外交政策上需採取中立且不結盟的立場；並指出，印尼領導人常缺席全球的多邊論壇，這說明印尼對地緣政治議題缺乏興趣。

阿尼斯批評，印尼總統佐科威（Joko Widodo）曾多次缺席聯合國大會，在近10年的執政中，也因只專注於經濟外交而長期受到批評。

阿尼斯說，由於（印尼現在）對地緣政治和地緣安全風險漠不關心，佐科威被認為忽視了他認為無利可圖的盟友，並經常性地只選擇參加國際經濟論壇。

他說，鑒於近年來印尼與美國關係明顯惡化，佐科威對中美兩國的訪問次數也不平均。

阿尼爾斯主張印尼應該改變現狀，展現「聰明力量」，也就是採取「硬實力」外交，像是足夠的國防力量、強大經濟實力並採積極的外交行動。

他說，積極主動的外交，將使印尼在多邊論壇上發揮自身優勢，例如透過關注維持國際和平而努力。

印尼總統大選預計明年2月14日舉行。據「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）12日公布的最新民調顯示，普拉伯沃獲得最高支持度，有39.7%的受訪者表示將投票給他；排名第二的是甘查爾，獲得30%的支持度；排名最後的是阿尼斯，獲得24.4%支持度。