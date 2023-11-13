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瑞典環保少女挺巴勒斯坦 男子衝上台抗議：別談政治

中央社阿姆斯特丹12日綜合外電報導
瑞典環保少女童貝里(左)在氣候遊行時支持巴勒斯坦，被男子打斷。(美聯社)
瑞典環保少女童貝里(左)在氣候遊行時支持巴勒斯坦，被男子打斷。(美聯社)

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天在荷蘭阿姆斯特丹舉行氣候遊行，期間她邀請一名巴勒斯坦及一名阿富汗女性上台發言，隨後一名男子衝上台打斷童貝里表達抗議。

猶太聯合新聞」（Jewish News Syndicate）等媒體報導，童貝里當時邀請了巴勒斯坦女子拉赫丹（Sara Rachdan）及阿富汗女子謝爾札德（Sahar Shirzad）上台。

美聯社報導，在童貝里發言時，一名男子衝上台，告訴她：「我來這裡是為了氣候遊行，不是為了聽政治觀點。」

之後，這名男子被現場人員帶下台。目前尚不清楚他的身分。他當時穿著一件夾克，上面寫著名為Water Natuurlijk的組織。

影片來源：YouTube Reuters

此前，童貝里也曾在社群媒體聲援巴勒斯坦，並且貼上與3名女性的合照。她在照片中拿著寫有「與加薩同在」的標語，身旁有一個藍色章魚玩偶。

但批評人士指稱，章魚是反猶太象徵。納粹宣傳曾將猶太人描繪成章魚，意指他們以許多觸手操縱金融、媒體及政治。之後童貝里刪掉了那張有章魚玩偶的照片。

巴勒斯坦 猶太 阿富汗

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