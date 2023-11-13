北約：無意成印太軍事聯盟 但將力阻中國改變台灣現狀

台灣新竹空軍基地的幻象2000-5戰機。(路透)

北大西洋公約組織 （NATO）助理秘書長今天接受日經亞洲專訪時表示，北約 無意成為印太地區軍事聯盟，但將「力阻中國採取任何行動改變台灣現狀」。

北約負責新興安全挑戰事務的助理秘書長范維爾（David van Weel）表示，他不認為北約會在印太地區扮演軍事角色。但他強調：「最重要的是，中國瞭解到他們不應採取任何片面行動改變台灣現狀。這是我們在這方面發出的最強烈訊息。」

他還說，各國「將制定自己的計畫」。范維爾並未提及北約將如何阻止中國共產黨追求「統一」台灣的野心。同樣地，他也沒有描述一旦台灣海峽發生緊急事件，北約將如何行動。

他發表這番言論之際，北約正不斷推動提升與日本 等亞洲夥伴的關係。這在某種程度上是考量到非傳統安全威脅，例如可能影響成員國的網路攻擊和假訊息活動。

北約和日本7月議定「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program, ITPP），誓言在緊急疏散、網路防禦、戰略通訊、新興和顛覆性技術、太空安全、氣候變遷、海上安全和武器控制等16個領域合作。

正在東京訪問的范維爾希望深化與日本的合作，特別是在人工智慧和量子運算等尖端技術領域。他說：「倘若我們保持技術優勢，將有助於我們從事更大的民主戰役。」他說。 北約和日本計劃在今年的年度論壇上就網路防禦問題舉行會談。

至於北約在東京設立聯絡處的可能性，范維爾說：「這仍在討論之中。我們必須再看看。」

支持者認為，北約設聯絡處可加強雙方的溝通，而非著眼軍事能力。但法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）反對，似乎是擔心這可能加劇與中國的緊張關係。

范維爾預期日本首相岸田文雄，以及韓國、澳洲和紐西蘭領導人將再次受邀參加明年夏天的北約年度高峰會。這將是他們連續第三次參加峰會。 他說：「機率非常高，」

范維爾認為，基於規則的國際秩序正面臨壓力。他說：「一些獨裁政權正在聯合起來，奉行『強權即正義』的規則，而不是基於規則和規範的正義。」他將此問題視為對民主國家的挑戰，無論是歐洲、北美或亞洲的民主國家。

他說：「對於志同道合的國家、對於民主國家來說，堅持我們的信念，維護我們自由、基於規則的世界秩序，這一點非常重要…這是我們深化北約與印太夥伴合作的核心。」