加薩苦難未止 以色列對西岸巴勒斯坦人暴力加大

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩走廊發生衝突，以巴對立氣氛也在約旦河西岸升高。圖為一面巴勒斯坦旗幟掛在西岸拉馬拉地區，後方則是以色列屯墾區。(Getty Images)

隨著10月7日爆發以哈戰爭，現由巴勒斯坦 民族權力機構（PNA, Palestine National Authority）管轄的約旦河西岸領土情勢也愈發嚴峻。以色列 不僅對居住當地的巴勒斯坦人提高限制，以色列屯民對他們施加的暴力行為更為猖狂。

數百萬巴勒斯坦人現居約旦河西岸（West bank），自控制加薩 走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列南部發動突擊後，以色列即開始限制巴勒斯坦人穿越約旦河西岸進入以色列領土，使得該地區的緊張局勢進一步惡化。

以色列在西岸設置路障和檢查站，由士兵和武裝警察駐守，控制巴勒斯坦人進出西岸的所有出入境點。安全部隊隨時有權力關閉這些檢查站，且自10月7日以來，關閉的次數更加頻繁，持續時間也更長。

關閉檢查站對於數萬名每天前往耶路撒冷工作、就學、看病或探親的巴勒斯坦人來說，這代表對他們生活的斷層和阻絕，而且嚴重影響他們的生計。

根據埃及媒體「埃及獨立報」（Egypt Indepedent）、英國BBC和美國有線電視新聞網（CNN）聯合採訪報導，一名住在西岸的巴勒斯坦居民艾哈邁德(Ahmed)在接受採訪時說：「他們關閉了道路。我現在只能在家附近走動。這些檢查站讓我們窒息。」原本在耶路撒冷擔任建築工人，領取比西岸高兩倍工資的艾哈邁德，現在只能在住家附近的橄欖樹摘橄欖，勉強糊口。

另一名居民賈米爾（Jamil）擁有可進入耶路撒冷的許可證，但只允許他每三個月進去五天。「這裡沒有未來。沒有解決辦法。但我們已經習慣了。我們生活在被占領下。」他說。

半島新聞網曾在2021年發布一則已有百萬人觀看過的YouTube影片。片中是一名巴勒斯坦籍婦女對著一名以色列屯民說，雅各（Jacob），這不是你的房子，你這是在偷我的房子。結果該名男子大言不慚回說：「我現在不偷，之後也會有別人來偷！」當時這名以色列屯民正要強行占領她位於東耶路撒冷某社區的家。這部影片最近在社群平台X上又再次熱傳起來。

埃及獨立報報導，以色列對西岸的管制行動不僅包括增設檢查站，還包括抓人。巴勒斯坦衛生部表示，光是在10月份一個月內，以色列軍隊在西岸就已逮捕1400多名巴勒斯坦人，稱他們與哈瑪斯有關聯。且被殺害的西岸居民總人數已達170人。根據聯合國數據，此數字比以色列軍隊在2022年全年的死亡人數還多。

國際紅十字會10月份也在其官方網站呼籲：自今年1月以來，約旦河西岸地區已有360餘名巴勒斯坦人喪生在以色列的武力和暴力攻擊下，另有2000多人受傷，成為近10年來傷亡最為慘重的一年。

以色列自1967年第三次以阿戰爭後，即在約旦河西岸設立屯墾區（Settlement），擠壓巴勒斯坦的生存空間，並透過強行占領，使以色列版圖至今仍不斷擴大，將東耶路撒冷併入國土，並將約旦河西岸、加薩走廊當成「軍事占領區」。2006年開始，更大量移入以色列屯民，大舉擴增屯墾區。

住在占領區內的巴勒斯坦人，不僅不具以色列公民權利與法律保障，更被軍事統治與軍法管轄。也因此，巴勒斯坦問題在1967年這場戰爭後，逐漸從「以色列對阿拉伯」的國家戰爭，轉為「以色列對巴勒斯坦」的主權和領土抗爭。

原本在1993年以巴雙方領導人共同簽署的「奧斯陸和平協議」（Oslo Peace Accord）中，以色列已同意會逐步將西岸控制權移交給巴勒斯坦權力機構；之後卻明目張膽地在西岸建造了數十個屯墾區，公然侵占巴勒斯坦人和國際社會視為未來巴勒斯坦國領土的土地。

現在的約旦河西岸被分為三個不同的區域A、B、C。C區面積最大，約有60%，完全由以色列控制。B區由以色列和巴勒斯坦權力機構共同控制。A區則由巴勒斯坦控制，約20%。

B區和A區之間的城鎮村相隔遙遠，巴勒斯坦人必須穿過以色列完全控制的C區才能進入。但交通方式和檢查站都讓巴勒斯坦人的路途艱辛，幾乎是不可能到達。

據倡導和平並監督屯墾區的以色列組織「Peace Now」稱，目前約有50萬以色列猶太屯民居住在約旦河西岸。許多屯墾區用柵欄圍起，戒備森嚴，完全禁止巴勒斯坦人進入。

多數國家都認為這些屯墾區違反國際法；但以色列卻透過稅收減免和國家安全武裝方式，來允許這些以色列屯民任意侵占巴勒斯坦人的住房和擴張土地；以色列將約旦河西岸視為「有爭議的領土」，並聲稱屯墾政策合法。

西岸不斷升級的暴力事件已引發國際社會的強烈抗議，其中包括聯合國人權事務高級委員特克（Volker Turk）。

特克說：「我緊急呼籲以色列當局立即採取措施，確實保護西岸的巴勒斯坦人。他們每天都遭受以色列軍隊和武裝屯民的暴力、虐待、逮捕、驅逐、恐嚇和羞辱行為。在這些社區內強迫巴勒斯坦人遷移，是嚴重違反日內瓦第四公約的行為。這種侵犯行為不被接受，且明顯違反以色列根據國際人權法所應承擔的義務。」