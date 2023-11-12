加薩醫院斷電3新生兒身亡 譚德塞再促停火：醫院已變死亡現場

醫護被迫將早產兒安置在一般病床，運用僅存電力確保空調維持嬰兒體溫。(路透)

路透報導，以色列 國防軍包圍境內最大醫療院所西法醫院（Al-Shifa Hospital），院內燃料耗盡，全面斷電停擺，傷患死亡數節節攀升。加薩 衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）表示，45名在保溫箱的嬰兒中有3名身亡。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日在社群平台X表示，槍戰和爆炸聲此起彼落，現況危在旦夕，「可悲的是，病患死亡人數大幅攀升，西法醫院已失去醫院功能」。他呼籲立即停火，「世人不能保持沉默，理應為避風港的醫院變成死亡、毀滅和絕望的現場」。

一名西法的醫師透露，設有新生兒樓層的醫療大樓遭到砲襲，醫護不得不將早產兒安置在一般病床，運用僅存電力確保空調系統維持嬰兒體溫。

●以色列：哈瑪斯 藏身醫院並拒絕撤離新生兒

以色列則回應，若干哈瑪斯武裝分子藏身西法醫院，且醫院大樓下方和鄰近區域設有作戰中心，因此包圍西法醫院。此外，以軍表示曾提出撤離院內新生兒，並在11日晚間於大門放置300公升燃料，可是遭到哈瑪斯拒絕。

哈瑪斯則駁斥拒絕接受燃料，並補充以軍提供的燃料「不足以維持醫院發電機運作超過一個半小時」。

歐洲聯盟（European Union）譴責哈瑪斯利用醫院和平民充當人肉盾牌，同時敦促以色列「盡力克制」以保護手無寸鐵的百姓。

●白宮顧問：哈瑪斯藏醫院、民宅 已違反戰爭法

白宮顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受美國商業無線電視網（CBS）訪問亦指責哈瑪斯利用醫院和民宅作掩護，並且藏匿武器，已經違反戰爭法。

另一方面，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）指出，由於醫療物資、食物和飲用水急遽短缺，加薩第二大醫療院所聖城醫院（Al-Quds Hospital）也宣告停運。

紅十字會與紅新月會國際聯合會發言人德拉隆加（ Tommaso Della Longa）說，「聖城醫院在過去6至7天內徹底和外界失聯，一切都進不去也出不來。」

譚德塞加入其他聯合國官員的行列，要求以色列立即停火，「國際社會不能坐視原本應該是避風港的醫院變成死亡、毀滅和絕望的現場。」